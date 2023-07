Voldsomt overfald på russisk journalist

Den prisvindende journalist Elena Milashina fra den uafhængige russiske avis Novaya Gazeta er tirsdag morgen blevet gennembanket.

Det skete, da hun og advokaten Alexander Nemov ankom til Tjetjenien i forbindelse med en forretningsrejse.

Det skriver avisen selv på Telegram.

'Flere maskerede mænd bankede Elena og Alexander voldsomt, tog deres telefoner og kræver, at telefonerne blev låst op. De ødelagde deres udstyr og dokumenter. De bankede dem med køller og sparkede,' står der avisens opslag på beskedtjenesten.

Elena Milashina har tidligere vundet flere menneskerettighedspriser for sit arbejde som journalist i Rusland. Hun har af flere omgange været sendt på flugt fra russiske og tjetjenske myndigheder.

Bevidstløs

Ifølge Novaya Gazeta er de begge kørt på hospitalet i Grosnyj.

Her har Elena Milashina fået konstateret voldsomme skader på hovedet og flere brækkede fingre.

Avisen skriver desuden, at hun besvimede flere gange. Hendes hoved er desuden blevet barberet.

Novaya Gazeta har delt et billede af Elena Milashina efter overfaldet. Det er delt med hendes egen tilladelse.

Alexander Nemov skulle desuden være blevet stukket med en kniv, men er efter omstændighederne okay.

Kontroversiel retssag

Journalisten og advokater var taget til Tjetjenien for at dække retssagen mod Zarema Musayeva - en tjetjensk kvinder, der er tiltalt for at have overfaldet en politimand.

Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International har tidligere været ude og kræve, at Musayeva skulle løslades.

Kvinden er gift med den pensionerede dommer Saydi Yangulbaev, der i begyndelsen af januar 2022 modtog dødstrusler fra den tjetjenske leder, Ramzan Kadyrov.

Her skulle han på sin Telegram-kanal have skrevet, at dommerens familie 'venter på en plads enten i fængsel eller i jorden' ifølge Amnesty.

Advokat Alexander Nemov forventer trods overfaldet stadig at deltage i retssagen.