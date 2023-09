Voldsomt vejr: Gæster strandet på ferieø

Oversvømmelser og voldsomt vejr har fået myndighederne på Skiathos til at gå i alarmberedskab

Myndighederne på den græske ferieø Skiathos har erklæret undtagelsestilstand og beordrer borgere og turister blive inden døre, efter voldsomt regnvejr og oversvømmelser har ramt øen.

Det betyder, at flere turister ikke har mulighed for at komme til lufthavnen og dermed komme hjem, ligesom flere på øen oplever mangel på mad.

Det skriver flere internationale medier, herunder Independent, som beretter, at flere britiske turister er fanget på ferieøen.

Evakueret fra hoteller

På øen ses oversvømmede gader, og beboelsesejendomme og hoteller oplever stømsvigt.

Det er stormen Daniel, der er årsag til det voldsomme vejr. Den har hærget det vestlige og centrale Grækenland siden mandag.

Det svenske medie Aftonbladet har været i kontakt med den svenske pressechef hos rejsebureauet Apollo, som fortæller, at hundredvis af svenske turister lige nu befinder sig på øen, og at flere er blevet evakueret fra deres værelser.

Strømsvigt har været medvirkende til endnu en udfordring, da det har gjort, at det er svært at kommunikere gennem sms og opkald.