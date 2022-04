Von der Leyen lufter EU-medlemskab under Ukraine-besøg

EU's kommissionsformand, Ursula von der Leyen, siger under et besøg i Kyiv fredag, at besøget er udtryk for støtte til Ukraine og et 'første positivt skridt i retning af EU-medlemskab' for Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og dpa.

- Mit budskab i dag lyder, at Ukraine hører til den europæiske familie, siger von der Leyen ifølge dpa.

- Vi står side om side med jer, når I drømmer om Europa.

Hun lover at sætte turbo på den proces, der indleder Ukraines ansøgning om medlemskab.

Med sig til Kyiv havde Ursula von der Leyen medbragt et spørgeskema, som et lands regering skal udfylde, inden EU-Kommissionen kan tage stilling til en mulig ansøgning om medlemskab.

Skemaet, der vil være udgangspunkt for forhandlinger om et medlemskab, overrakte hun til Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, skriver Reuters.

- Det vil ikke, som det plejer, være et spørgsmål om år at danne sig en holdning, men et spørgsmål om uger, vil jeg tro.

Zelenskyj svarede, at han vil sende det udfyldte spørgeskema tilbage om en uge.

I forvejen har Ukraine indgivet en ansøgning om medlemskab. Det skete, få dage efter at Rusland havde invaderet landet 24. februar.

Men selv hvis EU-landene er positivt indstillede over for at indlede optagelsesforhandlinger med Ukraine, er processen hen mod et egentligt medlemskab meget langvarig, skriver dpa.

På fredagens pressemøde i Kyiv udtrykker Ursula von der Leyen også håb om, at EU kan give Ukraine yderligere en halv milliard euro (3,75 milliarder koner) til at købe våben.

Zelenskyj siger blandt andet ved mødet med von der Leyen, at der er behov for flere sanktioner mod Rusland.

Senest har EU fredag formelt godkendt femte omgang sanktioner mod Rusland. Det omfatter forbud mod blandt andet import af russisk kul, kemikalier, træ og vodka.

Sanktionerne har til formål at straffe Rusland for invasionen i Ukraine, der blev indledt 24. februar.

- Rusland vil synke ned i økonomisk, finansiel og teknologisk forfald, mens Ukraine marcherer i retning af en europæisk fremtid, siger von der Leyen under fredagens besøg hos Zelenskyj i Kyiv.