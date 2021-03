Vulkan dækker landsbyer med aske

Den populære turistattraktion Pacaya-vulkanen i Guatemala er atter gået i udbrud og har lagt et slør af sand, støv og aske over nærliggende beboelser

I månedsvis har Pacaya-vulkanen syd for Guatemala City i Mellemamerika vist tegn på øget aktivitet, og det kulminerede sent mandag lokal tid, da ‘en ret kraftig eksplosion’ lod forstå, at vulkanen var gået i udbrud.

En talsmand for Guatemalas nationale katastrofeberedskab, Pedro Morales, forklarer til nyhedsbureauet AFP, at vulkanen derpå udspyede store mængder fint og groft sand i fem-otte minutter.

Et barn tager del i en religiøs ceremoni i landsbyen Patrocinio under vulkanudbruddet. Foto: Orlando Estrada / AFP / Ritzau Scanpix

En mand trækker sin hest gennem landsbyen Patrocinio, som blev dækket af et lag aske, da vulkanen Pacaya gik i udbrud. Foto: Orlando Estrada / AFP / Ritzau Scanpix.

Bebyggelser i miles omkreds blev dækket af et slør af sand, støv og aske. Det gjaldt også byen El Rodeo, som ligger cirka 30 kilometer stik vest for vulkanen.

- Vi forventer ikke de ting, vulkanen gør om natten. Man kan være meget træt eller sove, så sandheden er, at det er meget farligt, siger Berni Peralta, der er borger i El Rodeo, til AFP.

Langt fra alle de lokale lader sig skræmme af vulkanudbruddet. Her leger børn i asken i landsbyen Patrocinio morgenen efter vulkanudbruddet. Foto: Orlando Estrada / AFP / Ritzau Scanpix

Overalt ligger materiale fra vulkanens indre strøet ud i området. Foto: Orlando Estrada / AFP / Ritzau Scanpix

- Om morgenen var udbruddet meget kraftigt, og en masse sand faldt ned. Alt for meget. Jeg og min familie var klar til at forlade byen, men snart faldt tingene lidt til ro, siger Peralta.

Pacaya-vulkanen er konstant aktiv og går jævnligt i udbrud. Den er et populært udflugtsmål for turister, som kan komme tæt på glødende lava på toppen.

