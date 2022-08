Vulkan går i udbrud 40 kilometer fra Reykjavik

En vulkan er onsdag gået i udbrud cirka 40 kilometer vest for Islands hovedstad, Reykjavik, oplyser landet meteorologiske tjeneste ifølge Iceland Monitor.

På optagelser kan man se lava, der flyder ud nær bjerget Fagradalsfjall på halvøen Reykjanes i den sydvestlige del af Island. Vulkanudbruddet ses som en brændende bræmme i jordoverfladen, og der udvikles en del røg.

- Udbrud er startet nær Fagradalsfjall. Den nøjagtige position afventer bekræftelse, skriver den meteorologiske tjeneste på Twitter ifølge AFP.

Det er samme sted, at der var et vulkanudbrud sidste år. Det varede i et halvt år.

Tidligere onsdag advarede Udenrigsministeriet i København i en opdateret rejsevejledning for Island om, at der er fare for vulkanudbrud og jordskælv.

Ministeriet henviste til, at der målt forhøjet aktivitet i undergrunden på Reykjanes.

- Undgå områder med fare for jordskred og nedrullede sten fra højere liggende områder. Vær opmærksom på løse genstande i dine opholdsrum på grund af rystelser, hed det.

Folk på Reykjanes havde i løbet af natten set, at der steg røg fra området.

Einar Hjörleifsson, der er ekspert i naturkatastrofer hos Islands meteorologiske tjeneste, oplyser, at der er opstået en 100 meter lang sprække ved Fagradalsfjall, skriver Iceland Monitor.

I en udtalelse til den islandske tv-station RÚV har Thorvaldur Thórdarson, som er Islands førende vulkanolog, udtalt, at man bør forberede sig på et kraftigt udbrud på halvøen ifølge dpa.

Der har de seneste dage været en række jordskælv.

Søndag blev et jordskælv målt til en styrke på 5,5, og mandag fulgte hundredvis af mindre jordskælv. /ritzau/