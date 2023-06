Vulkan i udbrud: 13.000 evakueret

Et vulkanulbrud fra Fillipinernes mest aktive vulkan, Mount Mayon, har i flere dage ulmet, hvilket har medført evakueringer af flere borgere i området.

Søndag aften lokal tid begyndte vulkanen at spy lava, og 13.000 mennesker har nu måttet forlade deres hjem.

Det skriver flere internationale medier, herunder BBC og The Guardian.

Allerede fredag blev der erklæret undtagelsestilstand i byen Albay, der ligger ganske tæt på den aktive vulkan, efter hyppige jordskælv og sten, der faldt ned fra krateret.

Foto: Charism Sayat/Ritzau Scanpix

Ifølge landets chefvulkanolog Teresito Bacolcol kan flere evakueringer komme på tale, hvis situationen intensiveres yderligere.

- Der er fare for en hurtigt bevægende strøm af vulkanske gasser og sten fra krateret, har han udtalt til lokale medier.

Vulkanen er i udbrud, men fordi det går relativt langsomt, er man ikke gået i fuldt alarmberedskab. På Filippinerne vurderes risikoen for et farligt eller eksplosivt vulkanudbrud på en skala fra et til fem, og for nuværende ligger udbruddet på tre.

Ifølge BBC var et vulkanudbrud i Mount Mayon tilbage i 1814 skyld i 1200 dødsfald.

Billede taget 8. juni før vulkanen begyndte at spy lave. Foto: Handout/Ritzau Scanpix