Vulkanudbrud i Tonga var det største nogensinde

Et dødeligt vulkanudbrud i Tonga i januar i år var det største, der nogensinde er blevet registreret med moderne udstyr.

Det har et hold af forskere fra New Zealand konkluderet.

Vulkanen, der har navnet Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, gik i udbrud under vandet med en styrke, der svarer til hundredvis af atombomber.

Udbruddet forårsagede en 15 meter høj tsunami, der ødelagde hjem og dræbte mindst tre i kongeriget, der ligger i Stillehavet.

Naturkatastrofen gjorde også skade på undervandskabler. Det betød, at Tonga var afskåret fra at kommunikere med omverden i ugevis, og at redningsarbejdet blev besværliggjort.

Et studie foretaget af New Zealands nationale institut for vand og atmosfærisk forskning (NIWA) viser, at udbruddet blæste 10 kubikkilometers materiale afsted. Det svarer til det, der kan være i 2,6 millioner olympiske svømmebassiner.

- Udbruddet nåede rekordhøjder. Det er det første, der nogensinde er brudt igennem til mesosfæren, siger Kevin Mackay, der er marinbiolog.

Massedød opdaget

Mesosfæren er et lag i jordens atmosfære, der ligger fra 50 kilometer til 85 kilometer over jordens overflade.

- Det var som et haglgevær, der skød direkte op i himlen.

Udbruddet fra Hunga Tonga-Hunga Ha'apai er tæt på at være lige så voldsomt som udbruddet fra vulkanen Krakatoa i Indonesien i 1883.

Det udbrud dræbte titusindvis af mennesker, men dengang var der ikke moderne udstyr til at måle udbruddets styrke.

- Dette udbrud var stort - et af de største siden Krakatoa - men forskellen er, at det er en undervandsvulkan, og det er også en del af grunden til, at vi fik så store tsunamibølger, siger Kevin Mackay.

Forskerholdet har fundet ud af, at vulkanens krater nu er 700 meter dybere, end det var inden udbruddet.