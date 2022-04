Vurderer: Rusland er statsbankerot

Russiske forsøg på at betale afdrag med rubler gør, at landet per definition nu er statsbankerot

Rusland er per definition statsbankerot.

Det erklærer bureauet Standard & Poor(S&P), som vurderer landes kreditscore.

Oprindeligt skulle den russiske gæld være betalt i dollars, men det russiske forsøg på at betale gælden i rubler har nu fået S&P til at nedgradere Ruslands kreditvurdering til 'selvvalgt misligholdelse af gæld'.

Det skriver CNN.

4. april skulle Rusland betale 2.000 millioner dollars i afdrag og renter, men amerikanerne blokerede for dele af betalingen ved at fjerne russernes adgang til deres indefrosne dollar reserver. Reserver som russerne ellers tidligere har fået lov at bruge af, når de skulle betale afdrag og renter.

Blokeringen har fået Rusland til at forsøge at afbetale i rubler, og det skaber problemer, fordi den oprindelige kontrakt lyder på betaling i dollars.

Med misligholdelsen af gælden, går Rusland ind i en såkaldt 'grace period', hvor de har 30 dage til at finde en løsning på deres betalingsproblem.

S&P forventer ikke, at det vil lykkes at betale i rubler, da der er bred international uvillighed til at veksle rubler til dollars.

- Manøvren gør det sværere for russerne at betale, og de skal finde pengene et andet sted, og det kan for eksempel være gaspengene, siger Jens Peter Sørensen, chefanalytiker hos Danske Bank til Ekstra Bladet.

Tvinger Rusland til at bruge gaspenge på lån

Det amerikanske valg om at fjerne russernes adgang til de indefrosne penge kan være et forsøg på at gøre den russiske pengekasse mindre.

Russerne tjener stadig penge på deres gassalg, og internationale kunder kan betale via GazpromBank i dollars og euro.

Amerikanernes nye strategi kan være et forsøg på at presse russerne til at bruge deres gaspenge på afdrag og renter fremfor krigsførelse.

- Hvis de bliver nødt til at bruge af gaspengene til lån, så kan de ikke bruge dem til krigsførsel, siger Jens Peter Sørensen.

Vi vil sagsøge

Rusland vil nu sagsøge, fordi de ikke mener, at de har vist andet end velvillighed.

- Vi vil sagsøge, fordi vi har foretaget alle nødvendige foranstaltninger, for at investorerne ville modtage deres betalinger, siger den russiske finansminister, Anton Siluanov.