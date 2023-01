Wagner-afhopper: - De ville slå mig ihjel

En måneds flugt i bidende kulde i grænselandet mellem Rusland og Norge kulminerede i weekenden.

Det 26-årige russiske tidligere ledende medlem af den brutale Wagner-gruppe Andrej Medvedev blev natten til fredag pågrebet af norsk militær, og det er kommet frem, at han søger asyl i Norge.

Og nu er Andrej Medvedev klar til at udlevere detaljer om Wagner-gruppen til Vesten.

Det forklarer hans norske advokat Brynjulf Risnes.

- Medvedev sidder på oplysninger, der formentlig kan have stor betydning for at dokumentere krigsforbrydelser, siger han til VG.

Misforstod Wagnergruppen

Andrej Medvedev var angiveligt ikke klar over, hvilken gruppe han meldte sig ind i 6. juli 2022.

- Han indså meget tidligt, at han havde meldt sig på de forkerte vilkår, og at der foregik ting i krigen, som han ikke kunne deltage i. Han ville melde sig ud, men han fik en forståelse af, at det i virkeligheden var umuligt, siger Brynjulf Risnes til VG.

Den unge russsiske afhopper har også har deltaget i videointerviews med det russiske medie Gulagu.net - et yderst troværdigt medie, som mange vestlige observatører, der undersøger lyssky dele af det russiske samfund, bruger.

Her forklarer han, at han måtte flygte fra Wagner-gruppen af sikkerhedsmæssige årsager.

- De ville slå mig ihjel, siger han.

Vil fortælle alt

Han siger videre, at han i detaljer er klar til at fortælle om, hvordan Wagner-gruppen har begået massedrab på folk, der enten har nægtet at kæmpe eller adlyde ordrer.

- Jeg har set det hele. Jeg er klar til at fortælle om det, jeg har set.

- Jeg er klar til at vidne mod Wagner-gruppen og Jevgenij Prigozhin (Wagner-gruppens leder, red.). Selvfølgelig er jeg det, siger han.

Dramatisk flugt

Det tog Andrej Medvedev omkring en måned at nå til Norge.

Til Gulagu.net forklarer han, at grænsevagter med hunde var i hælene på ham, og der blev affyret skud mod ham.

Da han nåede over på den norske side af grænsen, søgte han mod et hus, hvor der var lys, forklarer han. Her åbnede en norsk kvinde døren for ham, som efterfølgende kontaktede politiet.

Andrej Medvedev er derefter blevet fløjet til Oslo, hvor han nu befinder sig.

- Nu er han frygtelig træt. Ikke alene har han haft en meget farlig og anstrengende tur fra Rusland til Norge, men han har faktisk været på flugt og gået og været bange i omkring to måneder før det, siger Medvedevs advokat Brynjulf Risnes til VG.