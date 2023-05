Wagner-afhopper vil vende tilbage til Rusland

Den tidligere kommandør i Wagner-gruppen er ked af, at han har kæmpet på russisk side i Ukraine. Det siger han i et større interview efter flugten til Norge

Den tidligere russiske hærfører i den private paramilitære Wagner-gruppe Andrej Medvedev, der er flygtet til Norge, vil vende tilbage til sit hjemland.

Det fortalte han onsdag i en af flere videoer lagt på YouTube.

Den 26-årige fortæller, at han 'føler sig som en slags dreng i et stort spil', som han ikke længere har lyst til at være en del af.

- For nylig har jeg besluttet, at jeg er klar til at vende tilbage til Den Russiske Føderation, siger han.

- Jeg har kontaktet den russiske ambassade i Oslo for at få hjælp til at facilitere min tilbagevenden.

Han flygtede Rusland via den arktiske grænse med Norge i januar.

Han har fortalt, hvordan han krydsede pigtrådshegn og undveg en grænsepatrulje med hunde, der skød mod ham, da han løb gennem en skov og over en tilfrosset flod.

Dengang sagde han, at han søgte asyl i Norge, fordi han frygtede for sit liv efter at have været vidne til drab og mishandling af russiske soldater, der var blevet rekrutteret af Wagner for at kæmpe i Ukraine.

Hans historie trak overskrifter verden rundt som et eksempel på en, der i modstand mod Ruslands invasion af Ukraine var flygtet til Vesten.

I april blev han i Oslo fundet skyldig i at have været involveret i et barslagsmål og for på ulovlig vis at have været i besiddelse af en luftpistol.

- Jeg håbede, at jeg kunne finde fred og ro her; at jeg kunne forlade politik, krigen, hæren. Men det har jeg af en eller anden grund ikke været i stand til, siger han.

Derfor vil han uagtet en eventuel straf vende hjem.

- Vi må se, hvad der sker i Rusland. Hvis de dræber mig, O.K. Hvis de ikke gør, mange tak. Hvis jeg lever, endnu mere tak, siger han.

Wagner-gruppen er spydspids for Ruslands fremstød i Bakhmut, der i lang tid har været centrum for kampene i Ukraine.