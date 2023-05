Wagner-bagmand kobles til handel med dansk selskab

Sidste år bestilte det danske firma Woodgroup ApS med adresse i Valby to containere fyldt træ fra Den Centralafrikanske Republik.

Træet blev købt af selskabet Bois Rouge, og med ordren stemplede det danske selskab ind i en international skandale. En tredje container var også bestilt, men den ordre blev siden annulleret.

For Bois Rouge er ifølge et journalistisk netværk tæt koblet til den frygtede, russiske Wagner-gruppe, der lige nu opererer i Ukraine på vegne af den russiske præsident Vladimir Putin.

Det kan Danwatch og Ekstra Bladet fortælle på baggrund af nye oplysninger fra britiske NGO Earthsight og researchprojektet All Eyes on Wagner, der tirsdag offentliggjorde en rapport om sagen.

Rapporten kommer efter, at EIC, et europæisk netværk af undersøgende journalister, i juli sidste år, at Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigosjin er knyttet til netop Bois Rouge.

Ingen kommentar

Woodgroup ApS er i dag en del af Woodbois Limited, der er registeret på børsen i London. Woodbois blev grundlagt i Danmark af Zahid Abbas i 2004 og siden kom Jacob Hansen med som medejer. De startede som et tradingselskab, der handlede med træ. Siden etablerede de decideret skovbrug i Gabon i Afrika.

Wagner-gruppens chef, Jevgenij Prigozjin, har tætte bånd til selskabet Bois Rouge. Det blev afsløret sidste år. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

I 2008 blev selskabet kåret til årets Gazelle-virksomhed af dagbladet Børsen. Men selskabet blev solgt i 2017, mens de to tidligere ejere som en del af kontrakten fortsatte med at arbejde i virksomheden.

Det har ikke været muligt for hverken Danwatch og Ekstra Bladet eller Earthsight og All Eyes on Wagner at kortlægge præcis, hvor de to containere træ, Woodgroup købte i april 2022, er havnet.

At Woodbois’ danske kontor har handlet med Bois Rouge er ikke nødvendigvis det samme som, at træet endte på det danske marked.

- Vi kan ikke med sikkerhed sige, at træet ankom til Danmark. Men vi ved, at der er en dansk virksomhed, der har handlet med Bois Rouge. Og det er i sig selv skandaløst, siger Sam Lawson, direktør hos Earthsight.

Ifølge Eearthsight viser dokumenter, at træet blev sendt af sted i april måned sidste år.

Jacob Hansen stod for indkøb, logistik og salg i Woodbois International frem til, at han stoppede i selskabet i marts sidste år. Han er dog ikke videre meddelsom:

- Det har jeg ikke lyst til at udtale mig om, siger han og henviser i stedet til selskabets nuværende ledelse.

Zahid Abbas henviser ligeledes i en mail til selskabets nuværende ledelse.

Direktør bekræfter

Woodbois’ administrerende direktør, britiske Paul Dolan, bekræfter, at virksomhedens danske datterselskab i april 2022 købte containere med træ fra Bois Rouge i Den Centralafrikanske Republik.

'Da vi blev klar over virksomhedens ejerskab, annullerede vi en udestående ordre og standse handlen. Efter en intern undersøgelse konkluderede vi, at vores egne processer var blevet overtrådt, og det har vi handlet på,' skriver Paul Dolan i en mail til Danwatch og Ekstra Bladet.

Over for Earthsight slår han endvidere fast:

'Dette blev rapporteret til relevante myndigheder, og den ansvarlige er blevet afskediget.'