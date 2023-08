Wagner-boss i Afrika: Stikker til Vesten

Først kom mytteriet. Så røg han i belarusisk eksil, og nu tyder alt på, at Wagner-bossen Jevgenij Prigozjin er i Afrika.

I en video delt på Telegram mandag fører 'Putins kok' sig frem - omringet af ørkensand - og taler om at gøre Afrika mere frit.

Prigozjins floskler der dog ikke meget mere end en pr-manøvre. I hvert fald hvis man spørger Niklas Rendboe, projektforsker ved Forsvarsakademiet med speciale i Wagner-gruppen.

- Der er helt klart en motivation i at stikke til Vesten. Han vil signalere, at Wagner-gruppen er overalt.

- Prigozjin kommunikerer til Vesten og Ukraine: 'I har ikke fået mig ned med nakken. Jeg har vundet,' vurderer eksperten.

Presset

Siden Wagner-gruppens march mod Moskva 24. juni, har der været god grund til at tro, at lejehæren med Prigozjin i spidsen har været hårdt presset.

Derfor er Prigozjins Afrika-optrin et forsøg på at gøre den opfattelse til skamme, siger Niklas Rendboe.

- Han vil sørge for, at de rygter, der vinder, ikke er dem om, at Wagner-gruppen er decimeret. Derimod vil han skabe en succes-historie om, at han er den eneste, der kan bruges i Afrika.

Prigozjin skulle angiveligt befinde sig i Afrika. Ekspert vurderer, at der først og fremmest er tale om et pr-fremstød. Foto: PMC Wagner/Ritzau Scanpix

Det kan dog vise sig at være varm luft, vurderer Wagner-eksperten, som sår tvivl om lejehærens egentlige styrke.

- Lige nu er jeg meget i tvivl om, hvor stort et foretagende Wagner-gruppen egentlig er. Hvis man ikke har missioner, så er det enormt dyrt at have soldater stående og trække løn. Der er grund til at tro, at en masse er hoppet fra. Så mange missioner har vi ikke hørt om, at han har, udtaler Niklas Rendboe.

I Mali?

Det har længe været kendt, at Wagner-gruppen har opereret og varetaget russiske interesser på det afrikanske kontinent. Særligt i lande som Mali, Den Centralafrikanske Republik, Sudan og Libyen.

- Jeg ser det for mest sandsynligt, at han er i Mali, som er et ørkenland. Men ved ikke at sige, hvor han er, så driller han os lidt igen. Han leger med vores fantasi om, hvorvidt han er i Niger eller Sudan, siger Niklas Rendboe.

Hvor stærkt Wagner-hæren står i Afrika, er endnu usikkert.

- Det er uklart, præcis hvor mange Wagner-tropper der er i Mali, Sudan, Den Centralafrikanske Republik og så videre. Vi hører om tusinder her og der, men det kan jo være de samme tropper, der bare rykkes rundt.

Og hvad tænker Putin så om alt det her, spørger du?

- At Prigozjin viser sit ansigt i Afrika, det kan russerne sådan set smile af i Kreml. Men det er ejendommeligt, at han tilsyneladende kan vise, han har ansvaret for russiske ressourcer på den anden side af kloden, slutter Niklas Rendboe.