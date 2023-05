Wagner-boss: Tilbagetrækning fra Bakhmut påbegyndt

Wagner-gruppens leder, Yevgeny Prigosjin, udtaler i en video, at de er begyndt at trække Wagner-soldater ud af Bakhmut

Wagner-gruppen har påbegyndt en tilbagetrækning af sine tropper fra byen Bakhmut, der den seneste tid har været centrum for voldsomme kampe.

Det oplyser Wagner-gruppens leder i en video offentliggjort torsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Vi trækker enhederne tilbage fra Bakhmut. Fra i dag 25. maj klokken fem om morgenen til den 1. juni vil de fleste af enhederne blive flyttet til lejre i bagtroppen. Vi overdrager vores placering til militæret, lyder det ifølge Reuters i videoen med Wagner-chefen.

Videoen er delt på Telegram, og i den ser man Prigosjin iført uniform stå ved siden af et krigshærget boligkompleks.

Modstridende meldinger

Lørdag hævdede Prigosjin, at Bakhmut, der ligger i Donetsk-regionen, var under Wagner-gruppens kontrol efter krigens længste og blodigste slag.

Lederen af Wagner-gruppen hævder, at hans lejesoldater har fuld kontrol med Bakhmut i det østlige Ukraine

I samme ombæring meddelte han, at han ville trække Wagner-gruppens styrker ud af området, og at de vil blive erstattet af almindelige russiske tropper.

Og nu er tilbagetrækningen begyndt, lyder meldingen altså.

Der har den seneste tid været en del modstridende meldinger om situationen i Bakhmut. Så sent som for en uge siden afviste Prigosjin russiske meldinger om fremgang i byen, men det tog altså kun et døgn, før piben fik en anden lyd.

