Wagner-chef i hårdt angreb: - Har fremvist breve

Tidligere var Putins gamle ven og kok tæt med eliten i Kreml.

I dag er Wagner-gruppens chef, Jevgenij Prigozjin, raget uklar med den militære og politiske ledelse i Moskva efter en række ydmygende nederlag på slagmarken i Ukraine.

I denne uge har han truet det russiske forsvarsministerium med at sende sine tropper til grænse-regionen Belgorod, hvorfra han mener, at pro-ukrainske styrker angriber russisk territorium fra.

Soldater fra en proukrainsk milits, der kalder sig Ruslands Frivillige Korps, hævder at have taget russiske soldater til fange Foto: Sergey Bobok/Ritzau Scanpix

Fremviste klage-breve

Senest har en gruppe bestående af russere, der kæmper på Ukraines side i krigen, søndag taget adskillige russiske soldater til fange i området.

Ifølge den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) forlanger Prigozijn, at den russiske hær sætter en stopper for oprørerne.

Ellers tager han sagen i egen hånd, har Wagner-chefen gjort det tydeligt over for Ruslands forsvarsministerium

- Prigozjin har fremvist breve, som han efter sigende skulle have modtaget fra indbyggere i Sjebekino (by i Belgorod, red.), som klagede over, at det russiske militær negligerer deres sikkerhed og opfordrede Wagner-gruppen til at forsvare dem, skriver ISW i sin seneste analyse.

Wagner-gruppen forlod efter Prigozjins ordre de hårde kampe ved byen Bakhmut tidligere på ugen. Nu opholder styrkerne sig angiveligt på russisk jord, hvor de tager en puster fra krigen.

Wagner-boss Jevgenij Prigozjin har ikke meget til overs for den strategi og indsats, Ruslands hær har lagt for dagen i Ukraine. - Har vi demilitariseret Ukraine? Nu viser det sig, at vi, tværtimod, helvede ved hvordan, har militariseret Ukraine, lyder det i en video udgivet på beskedtjenesten Telegram. Wagner-gruppen har efterfølgende, ifølge Prigozjin, trukket sig ud af Bakhmut, som han ellers erklærede erobret for få dage siden Wagner-bossen Jevgenij Prigozjin har ikke meget til overs for den strategi og indsats, Ruslands hær har lagt for dagen i Ukraine.

På frysepunktet

Forholdet mellem Wagner-gruppen og Rusland militær er da også på frysepunktet, vurderer britisk forsvarsministerium

'For første gang har Wagner-ejeren, Jevgenij Prigozjin, anklaget hæren for bevidst at rette dødbringende angreb mod Wagner-enheder', skriver forsvarsministeriet tirsdag.

Ifølge det britiske forsvarsministerium har Wagner-gruppen 'formentlig' tilbageholdt en russisk brigadechef.

Mandag kunne flere medier berette, at Wagner-gruppen havde pågrebet og tilbageholdt chefen for Ruslands 72. brigade.

I en video, der er offentliggjort af Prigozjin på flere sociale medier, fortæller den tilfangetagne brigadechef under en afhøring, at han har givet sine soldater ordre til at skyde mod en Wagner-konvoj.

Det skulle være sket på grund af brigadechefens egen foragt for soldaterne i Wagner-gruppen. I videoen undskylder han hændelsen.

Voldsom kritik

Alligevel har der længe være åbenlyse uoverensstemmelser mellem Wagner-gruppen og styret i Rusland.

Prigozjin har blandt andet kritiseret Rusland for ikke at levere nok våben og ammunition til lejesoldaterne i Wagner-gruppen.

Soldaterne i Prigozjins lejehær har især gjort sig bemærket i Bakhmut i det østlige Ukraine. Byen har dannet rammet om intense kampe mellem russiske og ukrainske styrker siden sidste sommer.

Wagner-gruppen er en privat hær bestående af titusindvis af lejesoldater. Den er paramilitær, hvilket vil sige, at den opererer uden om Ruslands hær.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan bykampene i Bakhmut går til gennem danske Mike, der kæmper i Ukraine. Læs mere her.