Wagner-chef slår alarm: 'Flankerne er ved at revne'

Putins krigsmaskine er presset på slagmarken i Ukraine.

Onsdag viste billeder, hvordan russiske soldater tager benene på nakken og flygter ud af ukrainske Bakhmut.

Nu indrømmer Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, at hans tropper er presset tilbage.

Lederen af Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, har delt en video, hvor skælder ud på Ruslands forsvarsminister og forsvarschef, mens han står foran døde soldater fra sin milits Prigozjin kom med et vildt angreb tidligere på måneden.

Bliver omringet

På det sociale medie Telegram skriver lederen, der går under navnet Putins kok, ifølge TV 2, at hans Wagner-soldater er tvunget på retræte.

'På grund af reduktionen af personel blev Wagner PMC tvunget til at afstå sine flanker til militæret. Der er en alvorlig risiko for, at Wagner PMC kan blive omringet i Bakhmut på grund af svigtet af flankerne. Flankerne er allerede ved at revne,' skriver han på Telegram.

Wagner-chefen har flere gange langet ud efter Ruslands præsident, Vladimir Putin, som han mener, ikke giver hans soldater de fornødne ressourcer til at kæmpe i Ukraine.

Ukrainske soldater skyder mod russiske stillinger ved frontlinjen nær byen Bakhmut i det østlige Ukraine. Foto: Stringer/Reuters

Vakte opsigt

Prigozjin vakte ligeledes opsigt, da han fredag i sidste uge meddelte, at Wagner-gruppen ville trække sig fra Bakhmut 10. maj. I en video rasede en tydeligt vred Prigozjin i øvrigt mod Ruslands militære ledelse.

Et par dage senere lød det så, at Wagner-gruppen havde fået stillet både våben og ammunition i udsigt - og derfor kan fortsætte sine kampe.

'Vi er blevet lovet så meget ammunition og så mange våben, som vi har brug for for at kunne fortsætte de videre operationer,' sagde Prigozjin i en udtalelse på kommunikationstjenesten Telegram.

Ukrainske styrker lykkedes 9. maj med en række modoffensiver omkring Bakhmut.

Det vurderer tænketanken Institut for Krigsstudier (ISW) i Washington D.C.

Wagner-gruppen er en privat hær bestående af titusindvis af lejesoldater. Den er paramilitær, hvilket vil sige, at den opererer uden om Ruslands hær.

