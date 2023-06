Wagner fortsætter rekruttering i Rusland trods oprør

Få dage efter et mytteri der fik den russiske præsident, Vladimir Putin, til at advare om en mulig borgerkrig, fortsætter lejehæren Wagner-gruppen med at rekruttere soldater på tværs af Rusland.

Det kan BBC dokumentere på baggrund af telefonsamtaler med rekrutteringscentre tilhørende den private militære gruppe.

Mediet har ringet til centrene via et russisk telefonnummer og udgivet sig for at være en kvinde, der henvendte sig på vegne af sin bror.

Samtlige personer, der løftede røret i den anden ende, bekræftede over for BBC, at weekendens oprør ikke har påvirket rekrutteringsprocessen.

Det russiske forsvarsministerium har sagt, at alle Wagner-soldater på baggrund af oprøret skulle opgive forpligtelserne til den paramilitære gruppe og i stedet kommet på kontrakt i den russiske stat.

Men adskillige personer fastslår over for BBC, at kontrakter fortsat bliver indgået med Wagner-gruppen - ikke det russiske forsvarsministerium.

- Det har absolut intet at gøre med forsvarsministeriet. Intet er stoppet, vi rekrutterer stadig, siger en mand fra sportsklubben Sparta i Volgograd.

Ifølge BBC er rekrutteringscentrene i overvejende grad hjemmehørende i kampsports- og bokseklubber.

Wagner-gruppen rykkede lørdag op gennem Rusland og stoppede angiveligt 200 kilometer fra Moskva.

Oprøret blev afblæst for at 'undgå at udgyde russisk blod' med en aftale, der blev til ved hjælp af Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko.

Tilsyneladende har oprøret dog ikke haft de store konsekvenser for den private hær.

Selv Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin har fået lov til at gå fri og er tilsyneladende flyttet til Belarus. Hans private fly blev dog ifølge BBC sporet på vej tilbage til Rusland tirsdag aften.

Mediet skriver, at Wagner-soldater tjener 240.000 russiske rubler om måneden, hvilket svarer til omkring 19.000 kroner.