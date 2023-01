Wagner-gruppen hævder at have overtaget ukrainsk saltmineby

Ekstra Bladet giver dig hver dag et overblik over de seneste nyheder fra krigen i Ukraine

Der hersker fortsat usikkerhed om udfaldet af kampen om Soledar i Ukraine.

Men den private milits Wagner-gruppen hævder at have taget kontrollen i den østukrainske saltmineby. Gruppen kæmper på russisk side.

Fra den ukrainske regering lød det tidligere, at landets styrker stadig kæmpede videre i byen. Kampene lader til at være centreret omkring den centrale del af byen.

Nyhedsbureauet Reuters har ikke haft mulighed for uafhængigt at bekræfte, hvordan situationen ser ud.

Soledar ligger godt otte kilometer nordøst for Bakhmut. Her har både Ukraine og Rusland mistet adskillige soldater i nogle af de mest intense skyttegravskampe hidtil under krigen.

Russiske generaler har gjort kampen om Soledar til et afgørende mål i kampen om Bakhmut. Kampen vurderes også at have betydning mere generelt for kampen om Donbas-regionen.

- Wagner-enheder tog kontrol over hele Soledars territorium, siger Wagner-leder Jevgenij Prigozjin ifølge russiske nyhedsbureauer.

- En kedel (udtryk for at have omringet fjendens soldater, red.) er blevet dannet i midten af byen, hvor der foregår kampe.

- Antallet af fanger blive offentliggjort i morgen, tilføjer han.

Situationen i byen lader dog ikke til at være så klar, som Prigozjin hævder.

Blandt andet taler Wagner-lederen således selv om fortsatte kampe. Det er umiddelbart i modstrid med, at militsen skulle have kontrol over hele territoriet.

Tidligere har det britiske forsvarsministerium dog vurderet, at der var sket russiske fremskridt i byen. Fra ministeriet lød det, at russiske styrker og Wagner-soldater formentlig havde kontrol over det meste af området.