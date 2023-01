Wagner-gruppen reagerer: - Har mishandlet krigsfanger

Wagner-gruppens leder reagerer nu, efter at et tidligere ledende medlem er flygtet og har søgt asyl i Norge

Jevgenij Prigozjin, som også går under øgenavnet 'Putins kok', kommer nu med den første officielle reaktion fra Wagner-gruppen efter den opsigtsvækkende nyhed, at det er lykkedes et tidligere ledende Wagner-medlem at flygte, og at han har søgt asyl i Norge.

Det norske medie Aftenposten har stillet en række spørgsmål til Wagner-gruppens brutale leder, som er blevet besvaret skriftligt.

Og ikke så overraskende er det en noget anderledes udlægning end den, Andrej Medvedev har præsenteret for de norske myndigheder og det uafhængige russiske medie Gulaga.net.

- Har mishandlet fanger

Wagner-gruppen hævder, at 26-årige Medvedev har været en del af en norsk bataljon i Wagner-gruppen ved navn Nidhogg. Dertil skulle Medvedev havde norsk statsborgerskab og have mishandlet krigsfanger, er Jevgenij Prigozjin citeret for.

Annonce:

- Han burde retsforfølges for at have mishandlet fanger. Vi har materiale, der beviser, hvad han har gjort, hævder gruppen i svaret til Aftenposten.

Sludder

Norske NRK har efterfølgende foreholdt Wagner-gruppens påstande for Brynjulf Risnes, som er advokat for Andrej Medvedev.

- Så vidt jeg ved, har han absolut intet norsk statsborgerskab eller nogen tidligere tilknytning til Norge, siger han og tilføjer, at de nu skal til at undersøge anklagerne mod ham.

Det kom frem søndag aften, at Andrej Medvedev har søgt asyl i Norge efter en langvarig flugt fra Wagner-gruppen gennem Rusland.

En dansk ekspert har over for Ekstra Bladet kaldt hele situationen opsigtsvækkende og dramatisk.