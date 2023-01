Wagner-gruppen udvider

Den berygtede Wagner-gruppe spiller en markant rolle i de mest opsigtsvækkende kampe i krigen netop nu.

Opgøret om byen Bakhmut i den østlige Donbas-region.

BBC har fået en briefing fra efterretningskilder i Storbritannien, som følger Wagner-gruppen tæt.

Ifølge efterretningskilderne er antallet af de russiske lejesoldater steget voldsomt.

I marts 2022 udgjorde Wagner-gruppens soldater én procent af den russiske hærs samlede antal soldater i krigen.

Nu skulle der være 20.000 soldater i Wagner-Gruppen i Ukraine, hvilket svarer til ti procent af Ruslands samlede antal soldater i krigen, skriver BBC.

Amerikanske efterretningskilder går dog endnu videre og har udtalt til CNN, at Wagner-gruppen kan have 50.000 mand i Ukraine.

Besøgende poserer uden for Wagner-gruppens kontorer i Moskva. Foto: Igor Russak/Ritzau Scanpix

Kvantitet i stedet for kvalitet

Wagner-gruppen er et privat militærfirma, som ledes af Jevgenij Prigosjin. Han er også kendt som ‘Putins kok’.

Gruppen bruges ofte til at varetage Ruslands interesser og gøre det beskidte arbejde, som Putin og Rusland ikke vil lægge navn til, selvom alle ved, at de rent faktisk arbejder sammen med den russiske hær.

Gruppen har et brutalt ry og er altså blevet mere vigtig for Ruslands angrebskrig mod Ukraine.

Ifølge efterretningskilderne har Wagner-gruppen både fået flere folk, men de spiller også en større strategisk rolle i krigen.

Men gruppen har skiftet fra ‘kvalitet til kvantitet’ fortæller efterretningskilderne til BBC.

Medlemmer fra de russiske private hær Wagner-gruppen på en ukendt lokation ude i verden. Foto: Security Service of Ukraine

Før i tiden rekrutterede Wagner-Gruppen tidligere elitesoldater, som var villig til at bruge deres kompetencer i tvivlsomme missioner for at få god betaling.

Men Wagner-gruppen har i efteråret rekrutteret straffefanger fra de russiske fængsler. Fangerne får et tilbud om at være soldat i seks måneder, mod at de kan gå fri bagefter.

Ifølge vestlige eksperter og efterretningskilder bliver de dog som ofte brugt som kanonføde.

Ukrainsk artilleri affyres tæt på byen Bakhmut. Foto: Libkos/Ritzau Scanpix

23.000 fanger

Ifølge de britiske efterretningskilder er antallet af indsatte i de russiske fængsler faldet med 23.000 personer i en periode på to måneder i efteråret.

Om de rent faktisk alle er blevet indsat i krigen er umuligt at vide. Men nogle af dem er blevet indsat i kampene omkring Bakhmut.

Et område, som også er blevet kendt som ‘Putins kødhakker’ - fordi der er så mange døde.

John Kirby, som er talsmand i USA's nationale sikkerhedsråd, udtaler til CNN, at Wagner-gruppen har mistet omkring 1.000 mand på få uger i Bakhmut området.

- Russernes respekt for det enkelte menneske er jo ofte mindre end i Vesten. Wagner-gruppen har rekrutteret blandt straffefanger, og det tyder på, at respekten for deres liv er ikke-eksisterende.

- Det har karakter af nedslagtning af uønskede individer i samfundet, udtalte Kristian Lindhardt, militæranalytiker fra Forsvarsakademiet til Ekstra Bladet før jul.