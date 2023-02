Wagner-gruppen: Vi har fuld kontrol over landsby nær Bakhmut

Lejesoldaterne i den russiske Wagner-gruppe hævder fredag morgen at have opnået fuld kontrol over landsbyen Berkhivka. Landsbyen ligger i nærheden af den større by Bakhmut i det østlige Ukraine.

I hvert fald hvis man skal tro Jevgenij Prigozjin, der er leder af Wagner-gruppen.

Det skriver nyhedsbureauet AFP. AFP henviser til en udtalelse udsendt fredag morgen af Prigozjins pressestab.

Landsbyen Berkhivka er 'fuldstændigt under vores kontrol', lyder det i udtalelsen fra Wagner-gruppens leder.

AFP har ikke umiddelbart kunne be- eller afkræfte påstanden.

Meldingen kommer på etårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine.

Der har i flere måneder været voldsomme kampe mellem russiske og ukrainske soldater i og omkring Bakhmut.

Kampene har blotlagt, at det russiske styre i Moskva og Wagner-gruppen langtfra har et problemfrit forhold. Det er til trods for, at Prigozjin har været en tæt allieret af præsident Vladimir Putin.

Så sent som tirsdag gik Prigozjin offentligt ud og kritiserede Rusland for ikke at levere tilstrækkelig ammunition til gruppen. Og tidligere har han kritiseret Ruslands 'monstrøse militære bureaukrati'.

Bureaukratiet bremser ifølge Wagner-lederen Ruslands offensiv i Ukraine.

Tilbage i januar påstod både Wagner-gruppen og Ruslands militær uafhængigt af hinanden at have indtaget saltminebyen Soledar i det østlige Ukraine.

Det fik Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, til at påpege de interne uenigheder på den russiske side af krigen.

Bakhmut har ifølge analytikere ikke stor strategisk betydning for Rusland. Alligevel kæmper de russiske soldater ihærdigt for at indtage byen, som er blevet en symbolsk krigsskueplads.

Kampene i og omkring Bakhmut er foreløbig de længstvarende kampe under den et år lange krig i Ukraine.