Wagner i oprør: Det ved vi nu

Der er mytteri i Rusland, hvor Wagner-gruppen i løbet af lørdagen har bevæget sig fra Rostov og nordpå mod Moskva.

'Putins kok', Prigozjin, har efter længere tids utilfredshed og anklager om russiske angreb på Wagner-gruppen rettet sin vrede mod Ruslands militære ledelse, Kreml og Putin.

Truer Shoigu

Kort og godt vil Prigozjin af med den øverste ledelse i det russiske militær. Han kræver, at den russsiske forsvarsminister, Sergei Shoigu, og landets øverste hærchef, Valerij Gerasimov, mødes med ham.

Hvis det ikke sker, vil Wagner-gruppen drage mod Moskva. Det har Prigozjin tidligere bedyret.

Noget tyder dog på, at 'Putins kok' under alle omstændigheder vil mod Moskva.

Tidligt lørdag morgen tog Wagner-gruppen kontrol med Rostov i det sydlige Rusland.

Senere oplyste en russisk sikkerhedskilde til Reuters, at hæren nu havde taget kontrol over et militæranlæg i Voronezj, 500 kilometer fra Moskva.

Rykker tættere på

Op ad eftermiddagen oplyste lokale russiske myndigheder til Reuters, at en militær-konvoj fra Wagner-gruppen var set i Lipetsk-regionen, cirka 400 kilometer fra Moskva.

Regionens guvernør bekræfter, at Wagner-gruppen er i Lipetsk.

Wagner-gruppen i Rostov. Foto: Stringer/AFP/Ritzau Scanpix

- Materiel fra lejesoldat-gruppen Wagner bevæger sig over Lipetsk-regionens territorium, skriver guvernør Igor Artamonov på beskedtjenesten Telegram ifølge Ritzau.

Overgiver sig ikke

I en tale mandag formiddag reagerede Vladimir Putin på mytteriet, som han kaldte en 'kniv i ryggen'.

I den forbindelse lovede diktatoren et 'hårdt modsvar'

Putins trussel fik dog ikke Prigozjin til at krybe sammen og lægge sig ned. I stedet lod han præsidenten vide, at Wagner-gruppen ikke havde planer om at overgive sig.

