Wagner-leder beskylder Rusland for ikke at levere ammunition

Wagner-gruppen er i krig for Rusland blandt andet ved byen Bakhmut i den ukrainske region Donetsk. Men Rusland lader gruppen i stikken.

Det siger Jevgenij Prigozjin, som er grundlægger og leder af Wagner-gruppen, på det sociale medie Telegram torsdag.

Det skriver Reuters.

Prigozjin siger, at Rusland ikke leverer ammunition til Wagner-gruppen og kalder det 'højforræderi'.

- Der er direkte modstand (mod at bevæbne Wagner-krigere, red.). Det kan sidestilles med højforræderi, siger Prigozjin.

Ifølge lederen af Wagner-gruppen har højtstående embedsmænd i Rusland desuden afvist en forespørgsel fra gruppen om særligt graveudstyr til at grave skyttegrave.

- Hærchefen og forsvarsministeren giver ordrer til højre og venstre. Ikke bare om ikke at give Wagner-gruppen ammunition, men også med ikke at hjælpe med lufttransport, siger Prigozjin.

Annonce:

Han beskylder toppen af det russiske militær for, at 'folk skal dø, når det er belejligt for dem'.

Prigozjin tilføjer, at Wagner-gruppens soldater 'falder som fluer' på grund af manglende militært isenkram, oplyser Reuters.

Tirsdag aften afviser det russiske forsvarsministerium, at det tilbageholder ammunition for 'frivillige' ved fronten - uden at nævne Wagner-gruppen ved navn. Det skriver Reuters.

Ruslands præsident Putin talte til den russiske nation tidligere tirsdag. Her sagde Putin blandt andet:

- Jeg vil gerne understrege, at vi skal slippe af med alle modsætninger, formaliteter, misforståelser og anden nonsens.

Prigozjin har - ifølge Reuters - efterfølgende udtalt, at han ikke så præsidentens tale, fordi han havde travlt.

Det er ikke første gang, at Prigozjin angriber det russiske forsvar verbalt.

Fredag beskyldte lederen af Wagner-gruppen Ruslands ”monstrøse militære bureaukrati” for at være med til at sænke farten på landets offensiv i Ukraine.