Wagner-leder dræbt: Nye oplysninger om flyet

Onsdag aften har de russiske luftfartsmyndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters bekræftet, at lederen af Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, er blandt de dræbte i flystyrtet tidligere på dagen.

Og nu er der kommet nyt om minutterne inden styrtet, der kan ses i videoen herunder.

Video verificeret af nyhedsbereauet AP viser flystyrtet, hvor Jevgenij Prigozjin ifølge både Wagner-gruppen og russiske myndigheder døde

Gruppe: Skudt ned af forsvarsministeriet

Videoen er delt af nyhedsbureauet AP og stammer fra en anden Wagner-kanal på Telegram kaldet 'Grey Zone'.

Her lyder det, at Prigozjins privatfly af typen The Embraer Legacy 600 - med registreringsnummeret RA-02795 - er blevet skudt ned af det russiske forsvarsministerium.

Dette er dog endnu ikke bekræftet - og vil ifølge en militærekspert aldrig blive det.

Signalet forsvinder

På det online flykort Flightradar24 fremgår det, at privatflyet lettede fra et område omkring 70 kilometer nordvest for Moskvas centrum klokken 16:59 dansk tid.

Blot 10 minutter efter, klokken 17:11, forsvinder signalet, mens flyet stadig er 8,5 kilometer over jorden. Signalet slukker vest for byen Tver.

Ifølge Ritzau skulle flyet dog være styrtet senere på sin rute nær landsbyen Kuzjenkino, der ligger stort set lige midt mellem Moskva og Sankt Petersborg.

Onsdag aften meldes Prigozjins privatfly af typen Embraer Legacy 600 nedskudt. På hjemmesiden Flightradar kan man se den korte tur fra Moskva, inden signalet forsvinder. Foto: Skærmbillede fra Flightradar24

Drastisk dyk

I en opdatering onsdag aften skriver Flightradar24, at selvom signalet slukkede, er der flere tegn på styrtet.

For dataen blev modtaget frem til omkring klokken 17:20 dansk tid, og her kan man spore et markant og hurtigt fald i højden.

'Efter en nivellering ved 28.000 fod (8,5 km, red.) klokken 15.10 UTC (17.10 dansk tid, red.), fortsatte flyet i samme højde og med fast fart indtil klokken 17.19 (dansk tid, red.), hvorefter den vertikale rate dykkede drastisk. Flyet dykkede kort, hvorefter det igen steg til 30.100 fod'.

Og herefter gik det så nedad, indtil den allersidste registrering ved 19.725 fod, svarende til omkring seks kilometers højde.

Grafen herunder viser de sidste 32 sekunders registrerede højde.

Flightradar bringer en graf over de sidste 32 sekunders registrerede højdedata. Signalet forsvandt helt i seks kilometers højde, da flyet var på vej nedad efter et tumultarisk forløb. Foto: Flightradar24.com

Hyldes 'i helvede'

Onsdag aften klokken 21.27 hyldes Wagner-chefen på Grey Zone-kanalen, mens 'forrædere af Rusland' fordømmes.

'Lederen af ​​Wagner-gruppen, Ruslands helt, en sand patriot af hans moderland, Yevgeny Viktorovich Prigozhin, døde som følge af handlinger fra forrædere mod Rusland', skriver kanalen og tilføjer:



'Men selv i helvede vil han være den bedste! Ære til Rusland!'

'Selv i helvede vil han være den bedste'. Prigozjin hyldes på beskedtjenesten Telegram. Afsenderen er en af Prigozjins ofte benyttede kanaler, 'Grey Zone'. Foto: Skærmbillede fra Telegram/@greyzone

Indtil videre er kun videoen af selve styrtet blevet verificeret og udgivet af nyhedsbureauet AP.

Dog florerer også andre videoer, der hævder at vise flammerne efter styrtet på jorden - herunder eksempelvis delt af en OSINT-efterforsker på det sociale medie X med profilen @wartranslated: