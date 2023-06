Wagner-leder med vild beskyldning: Rusland forsøger at stoppe tilbagetrækning med miner

Yevgeny Prigozhin hævder, at hans soldater fandt miner plantet af det russiske forsvarsministerium under deres retræte fra kødhakkeren

I en ny udmelding kommer lederen af den russiske paramilitære Wagner-gruppe, Yevgeny Prigozhin, med vilde beskyldninger mod det russiske styre.

- I dag var der ingen provokationer mod os fra de ukrainske styrker. Men det skal imidlertid bemærkes, at der ventede overraskelser til os fra den anden side, skriver han i et opslag på det russiske sociale medie.

Yevgeny Prigozhin hævder, at det russiske forsvarsministerium havde plantet miner, som hans soldater stødte på under deres tilbagetrækning fra Bakhmut.

- Dem, der har plantet disse bomber, var repræsentanter fra det russiske forsvarsministerium. Når vi spørger dem, hvorfor de har gjort det, peger de fingrene opad. Spørgsmålene er endnu ikke besvaret, skriver han.

I sit opslag på VK hævder Yevgeny Prigozhin desuden, at 99 procent af alle Wagner-tropper har forladt Bakhmut.

Et spil for galleriet

I forbindelse med Wagner-gruppens begyndende exit fra Bakhmut talte Ekstra Bladet med Flemming Splidsboel, der er seniorforsker med speciale i Rusland ved DIIS.

Han mente, at denne udmelding samt andre opsigtsvækkende udtalelser fra Wagner-chefen sagtens kan komme som et led i en større plan.

- Det er en del af et spil, som han kører og har kørt igennem lang tid, som handler om magt, adgang til ressourcer og måske nogle politiske ambitioner han har, sagde han til Ekstra Bladet og fortsatte:

- Det her kan være et forsøg på - igen - at lægge pres på det etablerede forsvar og på det politiske system, hvis ikke de (Rusland, red.) har mulighed for at gå ind og erstatte hans tropper derinde.