Wagner-leder: Ukraines modoffensiv kan blive russisk tragedie

En ukrainsk modoffensiv kan blive en 'tragedie' for Rusland, advarer Jevgenij Prigozjin, leder af den private russiske hær Wagner-gruppen.

- Vi (Wagner, red.) har kun 10-15 procent af den ammunition, vi har brug for, siger han ifølge AFP i et interview med den prorussiske krigskorrespondent Semjon Pegov.

Jevgenij Prigozjin er en af præsident Vladimir Putins støtter, men han har på det seneste været indblandet i en meget offentlig tvist med landets forsvarsministerium.

Det handler blandt andet om den ammunition, forsvarsministeriet ifølge Jevgenij Prigozjin har lovet at levere til Wagner-styrkerne.

Ukraine har for nylig sagt, at man er ved at færdiggøre forberedelserne til den længe ventede modoffensiv, som Wagner-lederen taler om.

Selv forventer Jevgenij Prigozjin, at den begynder i midten af maj - og at den kan få store konsekvenser for Rusland.

- Denne modoffensiv kan blive en tragedie for vores land, siger han ifølge AFP.

Der er ingen tvivl om, at Ukraine vil rykke frem og befri besatte områder, forsikrer landets præsident, Volodymyr Zelenskyj. - Der vil ikke være nogen tøven, vi gør det, siger han og forklarer, hvorfor man ikke vil vente længere Modoffensiven kommer snart, bekræfter Ukraines præsident Volodymyr Zelenskij. - Der vil ikke være nogen tøven, vi vil gøre det, siger han.

Wagner-gruppen har i flere måneder været spydspids for det russiske militærs forgæves forsøg på at indtage den efterhånden ruinerede østlige by Bakhmut.

Men det, der ifølge Jevgenij Prigozjin betegnes som manglende opbakning fra den russiske regering, har fået ham til at frygte for gruppens fremtid.

- Wagner vil om et kort stykke tid ophøre med at eksistere. Vi vil blive historie, sagde han i et nyligt interview lagt på det sociale medie Telegram med den samme prorussiske krigskorrespondent.

Det står ikke klart, hvornår nogen af de interviews, Jevgenij Prigozjin har givet, har fundet sted.

I sidste uge tilbagetrak han en udtalelse om, at han ville suspendere artilleribeskydning mod ukrainske styrker i Bakhmut.

Men det var en joke, lød det senere fra Jevgenij Prigozjin ifølge AFP.

Mindst 4000 civile er ifølge Ukraine døde under kampe i Bakhmut, skriver The Independent. Tusindvis flere soldater er omkommet.

Ukraine hævder stadig at holde stand i Bakhmut trods russiske meldinger om fremgang.

