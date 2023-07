Wagner-soldat vendte hjem: Endte helt galt

En Wagner-soldats hjemkomst til Rusland endte i et blodigt mareridt for beboerne i en landsby

Ivan Rossomakhin indløste en billet til frihed, da han lod sig hverve til Wagner-hæren.

Russeren, der sad i fængsel for mord, drog ligesom mange andre kriminelle til Ukraine for at kæmpe for Prigozjins lejehær.

Som en fri mand vendte han for tre måneder siden hjem til Rusland og landsbyen Novy Burets, som pludselig befandt sig i et sandt mareridt.

Under 10 dage skulle der nemlig gå, før den drabsdømte lejesoldat havde myrdet igen, skriver nyhedsbureauet AP.

Frygt i landsbyen

28-årige Ivan Rossomakhin spredte skræk og rædsel i Novy Burets, da han vendte hjem til landsbyen.

Med en høtyv i hånden skulle han blandt andet have bevæget sig gennem byen og truet med at dræbe alle, siger beboere til AP.

Kort tid efter blev Rossomakhin anholdt og sigtet for at stikke 85-årige Yulia Buyskikh ihjel med en kniv.

Putin har benådet kriminelle, der har kæmpet i Ukraine. Det fik konsekvenser i landsbyen Novy Burets øst for Moskva. Foto: Mikhail Tereshchenko/Reuters/Ritzau Scanpix

- Hun kendte ham og åbnede døren, da han kom for at dræbe hende. Alle familier i Rusland må være bange for folk som ham, skriver Buyskikhs barnebarn på Facebook ifølge AP.

Rossomakhin skulle have erkendt at stå bag drabet.

32.000 er vendt hjem

Wagner-hæren, ført an af Jevgenij Prigozjin, har under krigen i Ukraine i stor stil hvervet soldater fra de russiske fængsler.

Ifølge Prigozjin selv skulle han have rekrutteret 50.000 kriminelle.

I sidste uge fortalte Wagner-chefen så, at 32.000 af dem skulle have vendt tilbage til Rusland.

De kriminelles retur til Rusland ser nu ud til at få voldsomme konsekvenser i landsbyer som Novy Burets.

AP skriver, de kender til syv øvrige tilfælde i løbet af de seneste måneder, hvor soldater, som er blevet rekrutteret fra fængslerne, har været involveret i voldelige forbrydelser.