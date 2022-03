Wall Street-røvhul: 'Ejer Ukraines præsident ikke et jakkesæt?'

En kendt Wall Street-finansmand får lige nu tæsk på sociale medier for at kritisere Volodimir Zelenskij under hans tale til den amerikanske kongres. Her var den ukrainske præsident iført sin karakteristiske army t-shirt, som han ofte er fotograferet i.

'Jeg forstår, at tiderne er hårde, men ejer Ukraines præsident ikke et jakkesæt?'

Ordene kommer fra Peter Schiff, der ofte optræder som kommentator på Fox News og har knap en halv million Youtube-følgere, på Twitter.

Han har nu fået øgenavnet 'Wall Street-røvhul' i på sociale medier og i amerikanske medier.

'Jeg har heller ikke meget respekt for nuværende medlemmer af den amerikanske kongres, men jeg ville stadig ikke tale til dem iført en t-shirt,' fortsætter han på Twitter.

Flere end 25.000 har svaret på den vilde udmelding - og de fleste er ikke pæne.

En kommentar fra en anonym bruger på Twitter har fået flere likes end Peters Schiffs eget opslag:

'Spørg din læge, om det er rigtigt for dig at holde fucking kæft.'

Anklager Zelenskij for at have make-up på

Flere skriver, at den ukrainske præsident står midt i en krig, han selv deltager i - og derfor ikke har tid til at binde slips og stryge skjorten.

Men det giver Schiff ikke meget for. Til et billede af præsidenten med skudsikker vest og hjelm, svarer han:

'Han kom jo ikke direkte fra slagmarken. Han havde tid til at tage make-up på. Håret var redt og sad perfekt, og han kunne godt have noget pænere på.'

Under krigen i Ukraine, er Zelenskij blevet hyldet som folkehelt i vesten, og den grønne militær t-shirt er blevet præsidentens varemærke.

