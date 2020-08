WHO, USA og Tyskland ser med skepsis på russisk vaccine

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, siger, at den kun kan godkende en Covid-19-vaccine, hvis den har været gennem strenge sikkerhedstest. Udtalelsen er en kommentar til Ruslands overraskende udmelding om, at det har godkendt en vaccine mod det nye coronavirus.

- Tirsdag morgen er der for første gang i verden blevet registreret en vaccine i Rusland mod det nye coronavirus, sagde præsident Vladimir Putin i et tv-transmitteret videoopkald til sine ministre tirsdag formiddag.

I Genève siger WHO's talsmand Tarik Jasarevic, at FN-organisationen er i tæt kontakt med de russiske sundhedsmyndigheder, og at der føres diskussioner om WHO's syn på vaccinen.

Ruslands Sputnik V vaccine er blevet udviklet af forskningsinstituttet Gamaleja i et samarbejde med det russiske forsvarsministerium.

Der arbejdes i øjeblikket på 165 kandidatvacciner over hele verden ifølge WHO's seneste oversigt. 26 af vaccinerne er ved at blive testet på mennesker. Seks vacciner er mest udviklet og i den såkaldt Fase 3 med klinisk evaluering.

Gamaleja-kandidaten er blandt de 26, som testes på mennesker.

Den er registreret som værende i fase 1. En russisk talsmand siger, at den onsdag flyttes til fase 3, og at industriproduktion vil begynde i september. Tre vestlige vacciner og to kinesiske er i Fase 3 nu. 20 lande har bestilt over en milliard doser, hedder det.

I verden som helhed har lande bestilt 5,7 milliarder doser af de forskellige kandidatvacciner, når de blive klar.

Oxford Universitet, der har samarbejdet med medicinalgiganten AstraZeneca, håber på resultater i september.

I Det Hvide Hus siger præsident Trumps særlige rådgiver Kellyanne Conway, at Rusland ikke har foretaget de nødvendige undersøgelser.

En talskvinde for det tyske sundhedsministerium siger, at der hersker tvivl om kvaliteten af den nye vaccine fra Rusland.

- EU godkender kun nye vacciner og ny medicin, som er fuldt klinisk testet, siger hun.