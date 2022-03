YouTube udelukker russiske medier

YouTube har besluttet at lukke og slukke for russiske medier

Sanktionerne fortsætter mod Rusland.

Nu har giganten YouTube valgt at lukke for russiske medier .

Det skriver flere medier, heriblandt The Guardian.

YouTube beretter, at man er begyndt at blokere global adgang til kanaler, som er forbundet med russiske, statsfinansierende medier.

Det sker med henvisning til en politik, der udelukker indhold, der benægter, minimerer og/eller bagatelliserer veldokumenterede voldelige begivenheder.

Det betyder altså, at de velkendte, russiske kanaler Russia Today og Sputnik får lukket deres adgang til YouTube.

Kanalerne har ikke kommenteret blokeringen fra videotjenesten.

YouTube, som er ejet af Google, beretter, at Ruslands invasion af Ukraine ligger til grund for, at man nu har valgt at lukke for de russiske kanaler.

Rusland startede sin invasion af Ukraine 24. februar, og den er fortsat i gang.