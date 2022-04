Zelenskij advarer om ny russisk strategi

Den ukrainske præsident advarer ukrainerne mod ny russisk strategi for luftangreb

Rusland skruer op for luftangreb i den sydøstlige del af Ukraine og i Donbas-regionen.

Udmeldingen kommer fra den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, efter Rusland har trukket sig tilbage og skruet ned for luftangreb i den nordlige del af Ukraine.

Han bakkes op af det britiske forsvarsministerium, som i deres efterretningsrapport fortæller, at luftangrebene er tiltagende i den sydøstlige del af Ukraine, hvor den sønderbombede by Mariupol blandt andet befinder sig.

Det skriver VG.no.

Amerikanerne har samme opfattelse af den nye russiske strategi, som de formoder, har et erklæret mål om at få kontrol over den sydøstlige del af Ukraine og Donbas-regionen.

Amerikanerne spekulerer i, at Rusland vil prøve at nå deres mål inden 9. maj, som er dagen hvor Rusland markerer nazisternes overgivelse under Anden Verdenskrig.