Zelenskij advarer: Rusland kan bruge kemiske våben

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger i en tale mandag aften, at der er en risiko for, at Rusland vil bruge kemiske våben mod Ukraine.

Mandag har der været meldinger om brug af en 'ukendt substans', der kan være kemiske våben, i Mariupol. Ingen af disse meldinger er dog blevet bekræftet.

Den ukrainske præsident sagde ikke i sin tale mandag, at der var blevet brugt kemiske våben.

Men Zelenskyj opfordrer vestlige lande til at indføre sanktioner mod Rusland, der vil afskrække dem fra overhovedet at tale om at bruge den slags våben.

- Jeg vil gerne minde verdenslederne om, at mulig brug af kemiske våben af det russiske militær allerede er blevet diskuteret.

- Allerede på det tidspunkt betød det, at det var nødvendigt at reagere på Ruslands aggression på en hårdere og hurtigere måde, siger han.

Fra borgmesteren i Mariupols kontor lyder det, at meldingerne om et kemisk angreb ikke er bekræftet, men at man håber at kunne give detaljer og klarhed i sagen på et senere tidspunkt.

Fra pressetalsmand i Pentagon John Kirby lyder det, at USA er bekendt med meldingerne om brug af kemiske våben.

- Vi kan på nuværende tidspunkt ikke bekræfte det, og vi vil fortsætte med at overvåge situationen tæt.

- Disse meldinger er, hvis de er sande, dybt bekymrende og et billede på de bekymringer, vi har haft om Ruslands potentiale til at bruge en række kemikalier til oprørskontrol herunder tåregas blandet med kemiske stoffer, siger han.

Krigsførelse med kemiske eller biologiske våben er forbudt ifølge internationale traktater og konventioner

Den ukrainske præsident mener, at man bør indføre sanktioner mod Rusland, der er så hårde, at landet ikke engang vil overveje at bruge kemiske våben.

- En olieembargo mod Rusland er nødvendig. Enhver sanktionspakke, der ikke påvirker olie, modtages med et smil i Moskva, siger præsidenten.