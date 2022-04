Zelenskij: De har dræbt familier

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, sagde tirsdag eftermiddag, at Rusland står bag 'de mest forfærdelige' krigsforbrydelser siden Anden Verdenskrig.

Det gjorde han i en tale til FN's Sikkerhedsråd, hvor han fortalte, at russiske styrker på brutal vis har dræbt familier i Butja.

- Der findes ikke den forbrydelse, som de ikke har begået. De har skudt og dræbt alle, der gik i deres vej. De har skudt kvinder og familier foran deres huse, lød det fra Zelenskij, som mandag vendte hjem fra et besøg i Butja.

- Massakren i Butja er kun et eksempel på, hvad de russiske styrker har gjort i vores land siden krigen.

De seneste dage er uhyggelige detaljer kommet frem om de hændelser, der angiveligt har udspillet sig i den ukrainske by Butja.

Ingen sikkerhed

Præsidenten efterlyste samtidig handling fra Sikkerhedsrådet.

- Hvor er den sikkerhed, sikkerhedsrådet skal levere? Den er der ikke, sagde han.

Volodimir Zelenskij mener, at verdens sikkerhedssystem skal reformeres.

- Vi skal gøre alt, hvad der står i vores magt for at videregive et effektiv FN til den næste generation. Vi skal have modet og styrken til at straffe dem, der begår krigsforbrydelser, lød det fra præsidenten.