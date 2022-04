Zelenskij: Derfor flygter jeg ikke

I et interview med amerikanske CBS News sætter Zelenskij ord på dagene omkring invasionen, og hvorfor han ikke valgte at flygte

Rusland og Vladimir Putin havde regnet med, at Kiev ville falde inden for krigens første par dage ifølge den amerikanske efterretningstjeneste CIA.

Nu har ukrainske tropper sendt russerne på tilbagetog, og en del af det skyldes sandsynligvis den ukrainske præsident, Volodomir Zelenskij, der har valgt at blive i landet, på trods af at amerikanerne tilbød Zelenskij at blive evakueret.

- Når alle fortæller dig, at du skal flygte, så skal du tænke dig om. Jeg er muligvis ikke den stærkeste kriger, men jeg er ikke villig til at forråde nogen, siger den ukrainske præsident i et interview med CBS News.

I interviewet kommer Zelenskij også ind på, hvordan det var at blive adskilt fra sin kone og børn, der befinder sig et sikkert og ukendt sted.

- Jeg er vores lands præsident, jeg er vores folks præsident, og selv hvis jeg ikke var præsident, var jeg blevet. Min familie støttede min beslutning, siger Zelenskij.

Vil give sit liv

Direkte adspurgt, om han vil give sit liv for Ukraine, svarer præsidenten:

- Jeg har ikke noget behov for at fremstå som en helt. Jeg elsker min familie, og jeg ønsker at leve i mange år endnu. Men at vælge imellem at flygte eller blive med mit land? Selvfølgelig vil jeg give mit liv for mit land.

Præsidenten skulle angiveligt være nummer et på Putins dødsliste, hvor man også finder boksebrødrene Vladimir og Vitali Klitschko.

Volodomir Zelenskij besøgte byen Butja, hvor et stort antal civile ukrainere er blevet henrettet. Foto: Ritzau Scanpix

Har beviser for krigsforbrydelser

I interviewet hæver præsidenten også, at den ukrainske efterretningstjeneste har indsamlet flere beviser på russiske krigsforbrydelser.

- Der er optagelser af russiske krigsfanger, der tilstår, at de har dræbt folk. Der er russiske piloter i fængsel, som havde kort med civile mål, der skulle bombes.

FN's generalsekretær, Antonio Guterres, har anmodet om, at hændelsen i Bucha bliver efterforsket af en uafhængig instans.

Volodomir Zelenskij ser også gerne, at de ansvarlige russere bliver holdt ansvarlige, og ikke kun den russiske præsident Vladimir Putin.

- Jeg mener, at alle, der har truffet en beslutning, der har udstedt en ordre, der har fulgt en ordre, som relaterer sig til Butja: De er alle skyldige, siger Zelenskij.