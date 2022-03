Zelenskij forbyder 11 politiske partier

11 politiske partier i Ukraine er blevet suspenderet på grund af deres formodede forbindelse til Rusland.

Det fortæller Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskij i en videotale søndag.

Landets sikkerheds- og forsvarsråd har taget beslutningen om at forbyde partierne alle former for politisk aktivitet, mens der er erklæret undtagelsestilstand i Ukraine.

De ti partier er relativt små, men partiet Oppositionsplatformen for Livet, der har hele 44 ud af 450 pladser i det Ukrainske Parlament, er også blevet suspenderet.

Partiet er pro-russisk og modstander af EU, men har fordømt Ruslands invasion af Ukraine.

Putin som gudfar

I følge Ukraines forfatning er det muligt at udelukke partier, mens en krigslov er indført.

Under en krigslov, kan man midlertidigt erstatte den civile styreform med millitærkontrol, mens en krise står på.

Det er anden gang Ukraine tager krigsloven i brug. Første gang var i 2018 i ti af 24 ukrainske regioner og varede 30 dage.

Lederen af Oppositionsplatformen for Livet, Viktor Medvedtjuk, har siddet i husarrest anklaget for forræderi siden maj, men lykkedes med at flygte fire dage efter Rusland invaderede Ukraine.

Medvetjuk har kæmpet for at gøre den pro-russiske Donbass-region i Ukraine til selvstændig, og er så gode venner med Rusland, at Vladimir Putin er gudfar til hans barnebarn.

