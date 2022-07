Zelenskij fyrer endnu flere: 'Det er utilstrækkeligt'

Der sker store ændringer i de folk, som den ukrainske præsident har omkring sig.

Volodomir Zelenskij har nemlig fyret yderligere 28 ansatte i den ukrainske sikkerhedstjeneste, SBU.

Årsagerne til disse fyringer er utilstrækkelige resultater, sagde præsidenten i sin daglige videotale natten til tirsdag.

Fyringerne sker på flere niveauer i SBU.

Flere i rækken

Det er ikke den første omgang fyringer, præsidenten har iværksat. Allerede dagen før tog han hul på det, der ligner en større fyringsrunde.

Søndag fyrede den ukrainske præsident således også sin barndomsven og chef for sikkerhedstjenesten, Ivan Bakanov, samt statsadvokaten Iryna Venediktova, oplyste han i et dekret.

De var begge to fremtrædende personer inden for landets sikkerhedstjeneste.

I dekretet blev der også nævnt en afløser for rigsadvokaten, mens det stadig er uvist, hvem der skal tage over for Bakanov.

I samme omgang røg 60 ansatte på statsadvokatens kontor og i sikkerhedstjenesten.

'Forræderi'

Beslutningen om fyringerne søndag er ikke forklaret til fulde, men på det sociale medie Telegram forklarede Volodomir Zelenskij, at forræderi og kollaboration er en del af forklaringen.

Han fortalte, at en række sager er komet frem i lyset, som viser, at medlemmer af Bakanovs og Venediktovas tjenester har arbejdet som kollaboratører for Rusland.

Militærforsker ved Forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen kaldte mandag fyringerne for 'dramatiske' og 'bemærkelsesværdige'.

