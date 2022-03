Zelenskij i 'desperat bøn'

Den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, har under en samtale med amerikanske senatorer bedt om at få fly til Ukraine.

Det meddeler Senatets flertalsleder, Chuck Schumer, ifølge Reuters. Ifølge ham kom den ukrainske præsident med en 'desperat bøn' under et videomøde med senatorerne i Washington D.C. lørdag.

- Der er virkelig brug for de fly. Og jeg vil gøre, hvad jeg kan, for at hjælpe regeringen med at facilitere transporten, siger Schumer i en udtalelse.

Ifølge en anden senator, republikaneren Ben Sasse, havde Zelenskij en simpel besked til USA's senatorer:

- Luk luftrummet eller giv os fly.

Det skriver journalist Jennifer Jacobs, som dækker Det Hvide Hus for nyhedsmediet Bloomberg, på Twitter.

- Ukraine har akut brug for luftstyrker, og USA bør sende det, siger Ben Sasse ifølge Jacobs.

Han tilføjer, at han ikke mener, at USA skal arbejde for en flyveforbudszone, som Ukraines præsident har bedt om, for det kan få konflikten til at komme ud af kontrol.

Men senatoren mener, at USA bør sende både fly og droner, skriver Bloomberg-journalisten.

Kilder siger til Jennifer Jacobs, at Zelenskij også bad om strammere sanktioner, herunder et forbud mod russisk olieeksport og at flere amerikanske virksomheder trækker sig ud af Rusland.