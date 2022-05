Zelenskij: Omkring 60 døde i angreb på skole

Præsident Volodimir Zelenskij bekræfter, at omkring 60 mennesker er døde i et luftangreb mod en skole i den østlige region Luhansk i Ukraine.

Det sker i en videotale søndag aften.

- Bare i går (lørdag, red.) i landsbyen Bilogorivka dræbte en russisk bombe 60 civile. De havde søgt ly fra angrebene på en almindelig skole, som blev angrebet af russiske styrker fra luften, siger den ukrainske præsident.

Tidligere søndag meldte guvernøren i Luhansk, Serhej Hajdaj, at 90 mennesker havde søgt ly på skolen, og at 27 var reddet ud. Resten frygtes døde under murbrokkerne, sagde guvernøren.

- Jeg vil rigtig gerne tro på, at folk stadig er i live der, og så snart beskydningen stoppe, vil vi begynde at rydde murbrokkerne, fortalte Hajdaj.

Angrebet er ikke blevet bekræftet fra uafhængig side, ligesom at Rusland ikke har kommenteret det.

Angrebet vil være et af de dødeligste, siden Rusland invaderede Ukraine 24. februar.

FN's generalsekretær, António Guterres, siger, at han er chokeret over bombningen af skolen. Han opfordrer samtidig til, at civiles liv bliver skånet under kampene i Ukraine.

I en udtalelsen siger generalsekretæren, at angrebet er endnu en påmindelse om, at i krig er det civile, der betaler den højeste pris.

Luhansk har den seneste tid lagt jord til voldsomme kampe, hvor russiske styrker og prorussiske separatiststyrker forsøger at omringe regeringsstyrker.

En stor del af regionen har været under kontrol af prorussiske separatister de seneste otte år.

Luhansk blev sammen med naboregionen Donetsk anerkendt som selvstændige af Ruslands præsident, Vladimir Putin, kort før krigen blev indledt 24. februar.

Ifølge USA har Rusland planer om at annektere de to østlige regioner Donetsk og Luhansk. Det udtalte Michael Carpenter, der er USA's ambassadør i sikkerhedsorganisationen OSCE, den 2. maj.