Zelenskij opfordrer Vesten til at ramme Rusland på olien

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, opfordrer endnu en gang vestlige lande til at skærpe sanktionerne over for Rusland, som følge af landets invasion af nabolandet.

Men han tvivler på, at de europæiske ledere vil indføre et forbud mod russiske olieforsyninger, som de har drøftet. Tilsyneladende vil det kun ske, såfremt det russiske militær begynder at anvende kemiske våben.

Det siger Zelenskyj i en videotale, der er lagt på beskedtjenesten Telegram natten til tirsdag.

- Der findes ikke ord for det. Tænk, hvor langt ud det er kommet. Venter på kemiske våben, siger han i videotalen.

Krigsførelse med kemiske eller biologiske våben er forbudt ifølge internationale traktater og konventioner.

En gruppe af ukrainske og internationale eksperter vil i denne uge blive samlet i Ukraines hovedstad, Kyiv, for at analysere sanktionerne mod Rusland, og hvor virkningsfulde de er.

Europæiske lande har som følge af Ruslands militære angreb mod Ukraine sagt, at de vil gøre sig mindre afhængige af energiimport fra Rusland.

Indtil videre flyder forsyningerne af russisk naturgas fortsat, til trods for de sanktioner som vestlige lande har indført.

Søndag sagde Tysklands kansler, Olaf Scholz, at import af russisk olie og kul kan nedbringes ret hurtigt, men det vil tage længere tid at finde en erstatning for de store mængder af naturgas, som Tyskland får fra Rusland.

Tysklands økonomiminister, Robert Habeck, har sagt, at Tyskland muligvis kan halvere importen af olie fra Rusland inden sommer.

I Moskva håber regeringen på at kunne udfylde en del af det hul, som mindre europæisk energiimport vil medføre, ved at øge eksporten af olie til Asien.

Det sagde Dmitry Peskov, der talsmand for præsident Vladimir Putin, mandag ifølge det russiske nyhedsbureau Interfax.