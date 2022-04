Zelenskij: Rusland er bange for, at verden får Mariupol at se

Den ukrainske præsident siger, at Rusland ønsker at skjule uhyrligheder i Mariupol

I et interview med den tyrkiske TV–kanal Haberturk siger Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, at Rusland skjuler, hvad der er sket i byen Mariupol, der længe har været under belejring.

– Jeg tror, at Rusland er bange for, at hvis vi succesfuldt får sendt nødhjælp til Mariupol, så vil hele verden se, hvad der foregår der.

– Rusland vil ikke have, at noget bliver set, før de har taget kontrol over byen og kan rydde op.

– Mariupol er helvede lige nu. Tusinde er enten døde eller såret, siger Zelenskij til det tyrkiske medie.

Situation i byen bliver værre

Byen har tidligere været i fokus for de heftige bombardementer af civile mål og den manglende mulighed for hjælp til civilbefolkningen, og ifølge det britiske forsvarsministerium, der løbende overvåger situationen i Ukraine, er betingelserne bestemt ikke blevet bedre for indbyggerne i byen.

Således har ministeriet i onsdagens udgave af den daglige efterretningsrapport fra Ukraine fokus på netop Mariupol, hvor situationen ifølge briterne bliver værre.

'Heftige kampe og russiske bombardementer fortsætter i den belejrede by Mariupol,' skriver de blandt andet.

'Den humanitære situation i byen bliver værre. De fleste af de 160.000 tilbageværende indbyggere har intet lys, kommunikation, medicin, varme eller vand. De russiske styrker har forhindret humanitær adgang, formentlig for at presse de forsvarende enheder til at overgive sig,' lyder det fra det britiske forsvarsministerium.

Før krigen boede der omkring 450.000 mennesker i Mariupol.