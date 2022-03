Zelenskij: Ruslands krav ved møder bliver mere realistiske

Rusland og Ukraines krav til hinanden under forhandlingerne mellem de to lande er på det seneste begyndt at lyde mere realistiske.

Det siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, natten til onsdag i en videotale ifølge nyhedsbureauet Interfax.

- Møderne fortsætter. Jeg bliver fortalt, at standpunkterne ved forhandlingerne lyder mere realistiske. Men der er stadig brug for mere tid, så beslutningerne kan blive i Ukraines interesse, siger Zelenskyj.

Præsidentens forsigtige optimisme matcher den, som den ukrainske forhandler Mykhailo Podoljak udviste efter endnu en omgang med svære forhandlinger mellem Ukraine og Rusland tirsdag.

- Vi fortsætter i morgen (onsdag, red.). Forhandlingsprocessen er uden tvivl svær. Der er helt grundlæggende modsigelser, men der er åbnet for kompromiser, skrev han på Twitter efter den fjerde forhandlingsrunde mellem de to parter.

Ukrainske embedsfolk har indikeret, at kampene i Ukraine kan ende tidligere end forventet.

Det skal angiveligt blandt andet skyldes, at Rusland har indset, at det bliver svært at indsætte en ny regering i Ukraine.

Derudover åbnede Volodymyr Zelenskyj tidligere tirsdag for et muligt kompromis i forhandlingerne. Her antydede han, at Ukraine måske vil droppe at gå efter et medlemskab af Nato.

Rusland har været lodret imod, at Ukraine bliver en del af forsvarsalliancen, så det vil i givet fald være en stor indrømmelse at give til russerne.

Ud over at Ukraine ikke må blive en del af Nato, kræver Rusland også ved forhandlingerne, at Ukraine skal stoppe militære handlinger og ændre sin forfatning til at udvise neutralitet.

Derudover skal Ukraine blandt andet også anerkende Krim som russisk territorie. Rusland overtog Krim med magt i 2014.

Invasionen af Ukraine begyndte 24. februar.