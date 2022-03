Zelenskij til danskerne: Tænd et lys i aften

Den ukrainske præsident opfordrer alle danskere til at tænde et lys i aften for alle de ukrainere, der har mistet livet under Ruslands invasion af Ukraine.

Det sagde præsidenten i sin tale til Folketinget.

- Jeg vil opfordre til, at man hjemme i Danmark i de danske hjem tænder et lys for de ukrainske liv, der er blevet tabt, sagde Zelenskij.

I ukrainske kirker tændes tusindvis af lys, og præsidenten opfordrer nu danskerne til at gøre det samme.

I talen lagde Volodymyr Zelenskij i øvrigt vægt på, at Danmark og EU bør indføre yderligere sanktioner mod Rusland.

Desuden takkede han de danske virksomheder, der har stoppet deres aktivitet på det russiske marked.