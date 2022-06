Zelenskij: 'Vi forbereder os på angreb'

Volodimir Zelenskij forudser, at angreb fra russisk side vil intensiveres i den kommende uge, ifølge Reuters. Og det er der en helt bestemt grund til.

Ledere fra de 27 EU-lande skal nemlig tage stilling til, hvorvidt de støtter Ukraines anmodning om at blive medlem af EU.

Torsdag og fredag vil lederne overveje spørgsmålet om medlemskab, og det forventes, at der vil blive bakket op om Ukraines optagelse. Processen kan dog tage mange år at gennemføre.

EU's omfavnelse af Ukraine vil forstyrre et af Putins mål, som er at at holde Ukraine uden for Vestens indflydelsessfære.

'Selvfølgelig bør vi i denne uge forvente en intensivering fra Rusland af landets fjendtlige aktiviteter,' sagde Zelenskij i en videotale søndag aften.

'Ikke kun mod Ukraine, men også mod andre europæiske lande. Vi forbereder os. Vi er klar.'

På samme tid som forsøger russiske styrker at tage fuldstændig kontrol over den østlige Donbas-region, hvoraf dele allerede var under kontrol af russisk-støttede separatister før invasionen.

Norske Jens Stoltenberg har været Nato's generalsekretær siden 2014. Inden da var han Norges statsminister. Foto: Yves Herman/Ritzau Scanpix

Krigen kan vare år

Ukraine søgte om medlemskab til EU fire dage efter, Rusland invaderede landet tilbage i februar.

Fredag anbefalede Europa-kommissionen, EU's udøvende magt, at Ukraine fik kandidatstatus - et vigtigt skridt på vejen mod medlemskab, som indikerer at Ukraine er på vej til at kunne blive medlem af EU.

Og ifølge Nato's generalsekretær Jens Stoltenberg er det vigtigt, at Vesten fortsat støtter Ukraine.

Han har ifølge den tyske avis Bild udtalt, at krigen kan vare i årevis og opfordrer vestlige regeringer til at fortsætte med at sende avancerede våben til ukrainske tropper.

- Vi skal forberede os på, at det kan tage år. Vi må ikke lade være med at støtte Ukraine, sagde han.