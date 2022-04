Zelensky får hug efter tale til Israel

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, har haft travlt med at holde taler til politikere verden over, for at opfordre dem til at støtte Ukraine i krigen mod Rusland.

Det fik dog ikke helt den effekt, han havde håbet på, da han holdt en 15 minutter lang tale til Israels parlament.

Zelenskij, der selv er jøde, sammenlignede russernes angreb i Ukraine med tyskernes holocaust under Anden Verdenskrig, og brugte historien om sine egne bedsteforældre, der blev dræbt af nazister til adressere emnet.

Israel er allieret med USA, men har samtidig samarbejdet militært med Rusland i Syrien. Israel var det første land, der lykkedes med at etablere et møde med Putin i et forsøg på mægle fred mellem parterne.

Men Israel har ikke sanktioneret Rusland på trods af internationalt pres. Zelenskij opfordrede igen Israel til at lave sanktioner, og her fik den altså en smule for meget.

'På grænsen til holocaust-benægtelse'

Sammenligningen vakte vrede blandt israelske politikere, hvor flere lokale medier, herunder Jerusalem Post, beskriver at talen affødte kritik og forundring blandt befolkning og politikere.

Premierminister, Naftali Bennet, sagde at selvom Zelenskij kæmpede for sit lands liv, skulle det ikke sammenlignes med holocaust, der var en unik begivenhed i menneskehedens historie.

Ikke helt så afdæmpet lød det fra andre medlemmer af parlamentet - særligt partier i opposition til den nuværende regering.

Parlamentsmedlem, Yuval Steinitz, kalder talen 'på grænsen af holocaust-benægtelse' og siger, at ukrainske folk ikke skulle være stolte af den måde, de selv behandlede jøder under Anden Verdenskrig, skriver Irish Times.

Efter bølgen af kritik, uploadede Zelensky søndag en video, hvor han denne gang takkede Israels Premierminister for sit forsøg på at forhandle fred mellem Rusland og Ukraine, og havde forståelse for Israels strategi.