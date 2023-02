Zelenskyj: 2023 bliver året, hvor vi sejrer

På årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine skriver den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj på Twitter, at 2023 bliver året, hvor Ukraine sejrer

For præcis et år siden påbegyndte Rusland invasionen af Ukraine.

Derfor er denne dag noget særligt for det ukrainske folk, og fredag morgen deler den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj et opslag på Twitter, hvor han slår fast, at 'Ukraine forbliver uovervindelige'.

'24. februar traf millioner af os et valg. Vi hejste ikke det hvide flag, men det blå og gule (det ukrainske flag, red.),' skriver han.

Modstand og kamp

'Vi flygtede ikke, men vendte fronten mod det, der kom mod os. Modstand og kamp,' fortsætter opslaget, der er delt sammen med en video.

I sit skriv ser præsidenten både tilbage på det år, der er gået - men han kigger i den grad også fremad.

'Det var et år med smerte, sorg, tro og fællesskab. Og dette år forbliver vi uovervindelige. Vi ved, at 2023 bliver året, hvor vi sejrer!'

Et år efter invasionen: Torturkamre, massegrave og lig i gaderne. Skrækbillederne væltede frem, da Rusland blev tvunget tilbage. Stefan Weichert, der bor i Ukraine og har dækket krigen tæt, ser tilbage på nogle af de mest skelsættende begivenheder fra et år, hvor krigen vendte tilbage til Europa

Taler til danskerne

Årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine bliver en travl dag for Zelenskyj, som kommer til at tale i forbindelse med flere landes markeringer af dagen.

Blandt andet kommer han til at holde tale via et videolink, når danske ungdomspartier holder demonstration foran den russiske ambassade i København fredag eftermiddag.

Også blandt andre statsminister Mette Frederiksen (S) og Ukraines ambassadør i Danmark, Vydoinyk Mykhailo, taler ved arrangementet.