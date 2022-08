Zelenskyj advarer Rusland mod at holde folkeafstemninger

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, udelukker forhandlinger med Rusland, hvis russerne beslutter sig for at holde folkeafstemninger i besatte områder i Ukraine om indlemmelse i Rusland.

Det siger Zelenskyj søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Hvis besættelsesmagten fortsætter kursen med pseudofolkeafstemninger, vil den lukke for sin egen chance for samtaler med Ukraine og den frie verden, som den russiske side helt klart vil få behov for på et tidspunkt, siger præsidenten.

Russiske styrker og deres allierede i form af separatister har besat store områder i Ukraines østlige Donbas-region og i den sydlige del af landet.

Flere af stederne overvejer besættelsesmagten at holde folkeafstemninger om områdernes fremtidige tilhørsforhold.

- Vores holdning er, som den altid har været. Vi kommer ikke til at give noget væk, som er vores, siger Zelenskyj.

Siden russiske styrker indledte invasionen af Ukraine i slutningen af februar, har repræsentanter for de to lande holdt flere samtaler.

Men samtalerne har ikke ført til konkrete resultater, som kunne påvirke krigens gang, og siden slutningen af marts har der ikke været møder mellem de to lande.

Da Rusland i 2014 annekterede halvøen Krim, som var del af Ukraine, skete det på baggrund af en folkeafstemning blandt indbyggerne, om hvorvidt Krim skulle indlemmes i Rusland.

Ifølge Ukraine samt en lang række vestlige lande var folkeafstemningen ulovlig. EU og USA indførte efterfølgende sanktioner mod Rusland.

I Kherson i det sydlige Ukraine, som russiske styrker har besat store dele af, har magthaverne talt om at holde en folkeafstemning om at slutte sig til Rusland i løbet af de kommende uger eller måneder.

De to østukrainske områder Donetsk og Luhansk erklærede sig i 2014 for uafhængige fra Ukraine. Det skete efter folkeafstemninger, som af Ukraine blev fordømt som en 'kriminel farce'. Også vestlige lande fordømte afstemningerne.

Få dage før Ruslands invasion af Ukraine 24. februar anerkendte Rusland formelt de to udbryderrepublikker som uafhængige.