Zelenskyj beder FN om at bortvise Rusland

Det russiske missilangreb på et shoppingcenter i byen Krementjuk i Ukraine er et af de mest skamløse terrorangreb i europæisk historie. Sådan lyder det fra Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, som kalder Rusland 'verdens største terrororganisation'. Se det og flere nyheder fra krigen i Ukraine i denne video

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, beskyldte Rusland for at være en 'terrorstat', da han tirsdag talte via video til FN's Sikkerhedsråd.

Den ukrainske præsident vil have sikkerhedsrådet til at bortvise Rusland fra FN og indlede en sag, der skal undersøge det russiske militærs handlinger i Ukraine.

- Rusland har ikke ret til at tage del i at diskutere og stemme, når det handler om krigen i Ukraine, der er uprovokeret og kolonialistisk fra russisk, siger Zelenskyj.

- Jeg opfordrer jer til at fratage delegationen fra terroriststatens dens magt.

Rusland har dog vetoret i Sikkerhedsrådet, og ville dermed kunne blokere for for resolutioner, som kunne komme på tale på opfordring fra Zelenskyj.

Zelenskyjs tale til FN skete i kølvandet på et russisk missilangreb på et shoppingcenter i den ukrainske by Krementjuk, hvor mindst 18 mistede livet.

Vestlige lande har fordømt angrebet.

De 15 medlemmer af FN's Sikkerhedsråd - herunder Rusland - rejste sig og holdt et øjebliks stilhed, da Volodymyr Zelenskyj opfordrede dem til, at 'mindes alle de ukrainere, der er blevet dræbt i denne krig'.

Ruslands viceambassadør i FN, Dmitrij Poljanskij, siger i Sikkerhedsrådet, at Zelenskyjs tale i rådet underminerede rådets autoritet. Sikkerhedsrådets primære formå er at sikre international fred og sikkerhed.

- FN's Sikkerhedsråd bør ikke forvandles til en platform for en PR-kampagne for præsident Zelenskyj, så han kan få flere våben fra deltagere i Nato-topmødet, siger han.

Rusland har afvist at stå bag missilangrebet på shoppingcentret.

I stedet lyder det, at Rusland havde ramt et nærliggende depot med europæisk og amerikansk ammunition, og at det har forårsaget en eksplosion, der gjorde, at en brand startede i shoppingcentret.

- Vi er løbet tør for ord, der kan beskrive meningsløsheden, nytteløsheden og ondskaben, siger Rosemary DiCarlo, der er chef for politiske anliggender i FN.

Hun opfordrer alle parter til at beskytte civile og civil infrastruktur.