Zelenskyj: Eventuelt fredsmøde kan kun ske med Putin

En eventuel forhandling om at afslutte krigen i Ukraine kan kun ske med Ruslands præsident, Vladimir Putin, ved bordet.

Det siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj i en videotale mandag til Verdens Økonomiske Forum - et årligt møde for erhvervsledere, økonomer og politiske ledere, der bliver holdt i disse dage i Davos i Schweiz.

- Jeg vil ikke acceptere nogen form for møde med nogen, der kommer fra Den Russiske Føderation, bortset fra præsidenten. Og kun i det tilfælde, hvor der er ét emne på bordet: at stoppe krigen, siger Zelenskyj ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Russiske og ukrainske forhandlere har siden Ruslands invasion i slutningen af februar holdt sporadiske møder, men ifølge begge parter er samtalerne gået i stå.

- Præsidenten for Den Russiske Føderation tager alle beslutninger. Hvis vi taler om at afslutte krigen uden ham personligt, så kan den beslutning ikke tages, siger Zelenskyj.

Ifølge det russiske nyhedsbureau Ria har Rusland 'signaleret' vilje til at forhandle med Ukraine.

Den russiske viceudenrigsminister Andrej Rudenko siger ifølge Ria, at forudsætningen er, at regeringen i Kyiv indtager en 'konstruktiv holdning'. Det skriver det tyske medie Der Spiegel.

I sin tale via en tolk til publikummet i Davos sagde Zelenskyj også, at krigen har store menneskelige omkostninger for Ukraines befolkning.

Om den aktuelle militære situation oplyste Zelenskyj, at Ukraines styrker gør fremskridt, især nær byen Kharkiv, der er landets næststørste.

- Men det er stadigt blodigt i Donbas, hvor vi mister for mange folk, siger han ifølge Reuters.

Regionen Donbas ligger det i østlige Ukraine. Siden de russiske invasionsstyrker opgav forsøget på at indtage hovedstaden Kyiv, har Rusland koncentreret dets offensiv til Donbas.