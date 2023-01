Zelenskyj fordømmer det russiske folks tavshed

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, fordømmer almindelige russeres tavshed efter et missilangreb mod den ukrainske by Dnipro, som han betegner som 'terror' fra russisk side.

- Jeres feje tavshed og jeres forsøg på at 'vente og se', hvad der vil ske, vil kun ende med, at de samme terrorister en dag kommer efter jer, siger Zelenskyj.

En ukrainsk redningsarbejder tager sig et hvil. Beredskabet har ledt efter personer, der er fanget under murbrokkerne, siden lørdag. Foto: Yevhenii Zavhorodnii/Ritzau Scanpix

I sin daglige videotale slog præsidenten over i russisk for at tale til de russere, 'som selv nu end ikke kan ytre nogle få ords fordømmelse af denne terror'.

Han bemærker, at Ukraine har modtaget mange sympatitilkendegivelser fra andre dele af verden efter det blodige angreb mod civile i Dnipro.

Antallet af dræbte i den boligblok i Dnipro, der blev ramt af et russisk missil, er søndag steget til 30.

Zelenskyj oplyser, at en 15-årig pige er blandt de dræbte. Desuden er to børn ifølge de foreløbige meldinger blevet forældreløse.

Mellem 30 og 40 beboere er fortsat savnet, siger en rådgiver for regionens guvernør.

Redningsmandskab gennemsøger søndag aften stadig murbrokkerne i et forsøg på at finde overlevende.

- Vi kæmper for hver eneste person, siger Zelenskyj.

- Og redningsarbejdet vil fortsætte, så længe der er bare den mindste chance for at redde et liv, understreger han ifølge nyhedsbureauet dpa.

Redningsmandskab arbejder søndag fortsat på at rydde murbrokkerne i Dnipro, hvor et russisk missilangreb har lagt to opgange med i alt 76 lejligheder i ruiner. Foto: Jevgenij Maloletka/Ritzau Scanpix

Angrebet i Dnipro er det mest alvorlige af flere angreb lørdag.

I andre dele af det østlige Ukraine fortsatte kampene lørdag og søndag. Det gælder også i Donetsk-regionen, hvor russisk militær hævder at have taget kontrol med byen Soledar. Det afviser Ukraine.

Ud over Dnipro var der lørdag også angreb mod den sydlige havneby Odessa, den østlige by Kharkiv, hovedstaden Kyiv og den vestlige by Lviv.

Ifølge den ukrainske nyhedstjeneste Ukrinform er mindst 26 civile blevet dræbt og over 80 såret i angreb i forskellige dele af Ukraine lørdag.