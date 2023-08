Zelenskyj fyrer alle regionale rekrutteringschefer

Alle er fyret.

Det er beskeden fra præsident Volodymyr Zelenskyj til de regionale rekrutteringschefer i Ukraine på en netop offentliggjort besked på præsidentens Telegram-profil.

- Det her system skal drives af folk, der helt præcis ved, hvad den her krig går ud på, og at kynisme og bestikkelse under en krig er forræderi, tordner præsidenten.

33 chefer

Efter sigende skulle der være tale om en fyring af 33 regionale chefer i hele landet, men det er fortsat uklart, hvad de helt præcist bliver anklaget for at have gjort.

Præsidenten oplyser desuden, at topgeneral Valerij Zaluzjnyj vil være ansvarlig for at finde et nyt hold af chefer.

Fyringerne kommer i kølvandet på, at Ukraine er begyndt at få problemer med at rekruttere nye folk til at tage til fronten. 18 måneders krig har taget hårdt på befolkningen, og de er ved at løbe tør for soldater.

Annonce:

Krigen fortsætter

Torsdag blev to mennesker dræbt og syv er såret i et russisk missilangreb på den ukrainske by Zaporizjzja onsdag.

Det oplyser ukrainske embedsfolk.

En journalist fra Reuters, der er i byen, har set redningsfolk løfte et lig, putte det på en båre og pakke det ind i en sort ligpose.

Redningsarbejdere gennemgår murbrokker, mens en ambulance holder nær nogle beskadigede bygning.

- Vi venter på, om de finder nogen under murbrokker, siger lægen Vjatjeslav, der ikke ønsker at oplyse sit efternavn.

Ukrainske embedsfolk oplyste tidligere, at tre personer var døde i angrebet.

- Lykkeligvis blev en person genoplivet. Lægerne blev assisteret af politiets paramedicinere på stedet, siger indenrigsminister Ihor Klymenko på beskedtjenesten Telegram.

Angrebet i Zaporizjzja er bare et af mange af de seneste krigshandlinger i landet.