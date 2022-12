Zelenskyj kalder nyt russisk angreb på Kherson for terror

Mindst fem er dræbt og 35 såret under et russisk angreb juleaftensdag på den ukrainske by Kherson.

Det oplyser det ukrainske præsidentkontor.

Tilstanden for 16 af de sårede beskrives som kritisk.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, kalder angrebet en terrorhandling.

- Kherson, om morgenen, på en lørdag, dagen før jul (1. juledag red.), i den centrale del af byen, skriver han på beskedtjeneste Telegram.

- Dette er ikke militære anlæg.

Det russiske angreb handler om 'drab for at kunne skræmme og for at fornøje sig', lyder Zelenskyjs anklage.

Ukraine generobrede i sidste måned Kherson, der ligger i det sydlige Ukraine. Byen blev besat af Rusland kort efter invasionen 24. februar. Det er den eneste regionale hovedby, som det lykkedes de russiske styrker at indtage.

På Zelenskyjs konto på Telegram er der billeder fra angrebet i Kherson. De viser gader med brænde biler, smadrede vinduer, og hvad der ligner sårede og svært lemlæstede lig i gaderne.

- De sociale netværk vil mest sandsynligt markere disse billeder som 'sensitivt indhold'. Men dette er ikke sensitivt indhold. Det er Ukraines og ukrainernes virkelige liv, skriver han.

Den russiske regering eller hær har ikke omtalt dagens angreb i Kherson.

Zelenskyj vendte fredag tilbage til Ukraine fra et besøg i USA.

Her mødte han onsdag præsident Joe Biden og fik løfte om, at USA fortsat vil støtte Ukraine med våben og bistand til meget store milliardbeløb.

Han fik også en stormende modtagelse, da han holdt tale til Kongressens to kamre.